Luca Marini: "Entonces te estrellas a más de 330 km/h".

Hasta que los organizadores de la carrera tomaron esta decisión, el hermano de la leyenda de MotoGP Valentino Rossi pasó el tiempo como espectador de las carreras de Moto3 y Moto2, en las que los pilotos también estaban luchando con las condiciones. Cuando la carrera de Moto2 tuvo que abandonarse antes de tiempo y el sprint de MotoGP se canceló también, el piloto del Mooney VR46 Racing Team se sintió aliviado.

"Siempre es difícil tomar una decisión así. A veces es mejor prevenir que curar, porque si miras el viento en los árboles y las banderas, habría sido una auténtica locura", aclaró Marini en la entrevista. "Todo el mundo sabe que es muy peligroso frenar en la curva 1 en este circuito. El viento puede sacarte de la pista muy fácilmente y entonces te estrellas a más de 330 km/h".

El piloto de 26 años continuó: "Fue la decisión correcta. Todo el mundo conocía la previsión meteorológica y esperaba que cambiara, pero no mejoró. La naturaleza es algo que no podemos controlar".

"En el warm-up todavía se podía conducir. No sé cómo habría funcionado con el spray porque estaba solo. El viento y la cantidad de agua no fueron un gran problema", dijo el octavo clasificado del Campeonato del Mundo. "A causa del frío no podíamos meter el neumático en la ventana de trabajo, especialmente en el lado derecho. Aunque el neumático de lluvia sea muy blando, sólo tienes unas pocas curvas a derechas, y luego empeora en cada vuelta. Así que no tienes feeling con los neumáticos y no puedes acelerar normalmente porque el neumático se enfría".

¿Fue la decisión correcta exponer a las dos clases pequeñas a los peligros y parar tan tarde? "Me alegro de no haber tenido que correr. Vi la carrera de Moto2 en los boxes y me alegré mucho de sólo tener que mirar", dijo el piloto de Ducati. "Las condiciones eran muy difíciles. Los neumáticos también son difíciles allí. Dunlop está trabajando bien, pero los neumáticos son muy complicados. No haces ninguna locura, pero te caes sin avisar. En la categoría de Moto3 los chicos tienen mucha más confianza, parece más fácil coger sensaciones".

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins Honda 65. 18. Rins Honda 65. 19. Rins Honda 65. 20. Rins Honda 65. 21. Rins Honda 65. 22. Bagnaia, 366 puntos. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.