Luca Marini : "Alors tu chutes à plus de 330 km/h".

En attendant la décision de la direction de course, le frère de la légende du MotoGP Valentino Rossi a passé son temps à regarder les courses de Moto3 et de Moto2, où les pilotes ont également souffert des conditions. Lorsque la course Moto2 a dû être interrompue prématurément et que le sprint MotoGP a ensuite également été annulé, le pilote du Mooney VR46 Racing Team a été soulagé.

"C'est toujours difficile de prendre une telle décision. Parfois, il vaut mieux jouer la sécurité, parce que si vous avez regardé le vent sur les arbres et les drapeaux, cela aurait été vraiment fou", a clarifié Marini lors de l'interview. "Tout le monde sait qu'au virage 1, sur ce circuit, c'est très dangereux sur les freins. Le vent peut très facilement te faire sortir de la piste et tu chutes alors à plus de 330 km/h".

Le pilote de 26 ans poursuit : "C'était la bonne décision. Tout le monde connaissait les prévisions météo et espérait que les choses allaient changer, mais cela ne s'est pas amélioré. La nature est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler".

"Au warm-up, la piste était encore roulable. Je ne sais pas comment cela aurait fonctionné avec les embruns, car j'étais seul. Le vent et la quantité d'eau n'étaient pas un gros problème", a déclaré le huitième du championnat du monde. "Avec le froid, nous n'avons pas pu mettre le pneu dans la fenêtre de travail, surtout sur le côté droit. Même si le pneu pluie est très tendre, tu n'as que peu de virages à droite, puis ça se dégrade à chaque tour. Tu n'as donc aucune sensation avec les pneus et tu ne peux pas accélérer normalement parce que le pneu refroidit".

Était-ce la bonne décision d'exposer les deux petites catégories aux dangers et d'arrêter si tard ? "Je suis content de ne pas avoir eu à faire de course. J'ai suivi la course Moto2 dans le box et j'étais vraiment content de n'avoir qu'à regarder", a déclaré le pilote Ducati. "Les conditions étaient tellement difficiles. Les pneus sont également difficiles là-bas. Dunlop travaille bien, mais les pneus sont très compliqués. Tu ne fais rien de fou, mais tu chutes sans prévenir. Dans la catégorie Moto3, les gars sont nettement plus sûrs, il semble plus facile de construire un feeling".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.