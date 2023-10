Luca Marini: "Poi ti schianti a più di 330 km/h".

Fino a quando gli organizzatori non hanno preso questa decisione, il fratello di Valentino Rossi, leggenda della MotoGP, ha assistito alle gare della Moto3 e della Moto2, dove i piloti erano in difficoltà per le condizioni atmosferiche. Quando la gara della Moto2 è stata abbandonata in anticipo e la volata della MotoGP è stata annullata, il pilota del Mooney VR46 Racing Team si è sentito sollevato.

"È sempre difficile prendere una decisione del genere. A volte è meglio essere sicuri che dispiaciuti, perché se si guarda il vento sugli alberi e sulle bandiere, sarebbe stato davvero pazzesco", ha chiarito Marini nell'intervista. "Tutti sanno che è molto pericoloso frenare alla curva 1 su questa pista. Il vento può spingerti fuori pista molto facilmente e poi ti schianti a oltre 330 km/h".

Il 26enne ha continuato: "È stata la decisione giusta. Tutti conoscevano le previsioni del tempo e speravano che cambiassero, ma le cose non sono migliorate. La natura è qualcosa che non possiamo controllare".

"Nel warm-up era ancora guidabile. Non so come sarebbe andata con lo spray perché ero da solo. Il vento e la quantità d'acqua non sono stati un grosso problema", ha detto l'ottavo classificato del Campionato del Mondo. "A causa del freddo non siamo riusciti a far entrare il pneumatico nella finestra di lavoro, soprattutto sul lato destro. Anche se la gomma da pioggia è molto morbida, ci sono solo poche curve a destra e poi la situazione peggiora a ogni giro. Non c'è feeling con gli pneumatici e non si può accelerare normalmente perché il pneumatico si raffredda".

È stata una decisione giusta quella di esporre le due classi minori ai pericoli e di fermarsi così tardi? "Sono contento di non aver dovuto correre. Ho guardato la gara della Moto2 nei box e sono stato molto contento di aver dovuto solo guardare", ha detto il pilota della Ducati. "Le condizioni erano davvero difficili. Anche le gomme sono difficili. Dunlop sta lavorando bene, ma le gomme sono molto complicate. Non si fa nulla di folle, ma si cade senza preavviso. Nella classe Moto3 i ragazzi sono molto più fiduciosi, sembra più facile creare un feeling".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339. 3° Bezzecchi 293. 4° Binder 224. 5° Zarco 187. 6° Aleix Espargaró 185. 7° Viñales 170. 8° Marini 148. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 115. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.