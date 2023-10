Luca Marini: "Depois, despista-se a mais de 330 km/h".

Luca Marini não se opôs a fazer o sprint de MotoGP no domingo após o warm-up. Apesar de a chuva e o vento também terem dominado o warm-up da manhã, o italiano achou que as condições eram boas.

Até esta decisão ser tomada pelos organizadores da corrida, o irmão da lenda do MotoGP Valentino Rossi passou o tempo como espetador das corridas de Moto3 e Moto2, onde os pilotos também estavam a lutar contra as condições. Quando a corrida de Moto2 teve de ser abandonada mais cedo e o sprint de MotoGP também foi cancelado, o piloto da Mooney VR46 Racing Team ficou aliviado.

"É sempre difícil tomar uma decisão destas. Por vezes é melhor prevenir do que remediar, porque se olharmos para o vento nas árvores e nas bandeiras, teria sido uma verdadeira loucura", esclareceu Marini na entrevista. "Toda a gente sabe que é muito perigoso travar na curva 1 nesta pista. O vento pode empurrar-nos para fora da pista muito facilmente e depois despistamo-nos a mais de 330 km/h."

O piloto de 26 anos continuou: "Foi a decisão correcta. Todos sabiam a previsão do tempo e esperavam que mudasse, mas não melhorou. A natureza é algo que não podemos controlar".

"No warm-up ainda era possível conduzir. Não sei como teria funcionado com o spray porque estava sozinho. O vento e a quantidade de água não foram um grande problema", disse o oitavo classificado do Campeonato do Mundo. "Devido ao frio, não conseguimos colocar o pneu na janela de trabalho, especialmente no lado direito. Mesmo que o pneu de chuva seja muito macio, só temos algumas curvas para a direita e depois fica pior a cada volta. Por isso, não se sente os pneus e não se pode acelerar normalmente porque o pneu arrefece."

Terá sido a decisão correcta expor as duas classes mais pequenas aos perigos e parar tão tarde? "Estou contente por não ter tido de correr. Vi a corrida de Moto2 nas boxes e fiquei muito contente por só ter tido de assistir," disse o piloto da Ducati. "As condições eram muito difíceis. Os pneus também são difíceis lá. A Dunlop está a trabalhar bem, mas os pneus são muito complicados. Não se faz nada de louco, mas cai-se sem aviso. Na classe Moto3 os rapazes estão muito mais confiantes, parece mais fácil construir um sentimento."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339. 3º Bezzecchi 293. 4º Binder 224. 5º Zarco 187. 6º Aleix Espargaró 185. 7º Viñales 170. 8º Marini 148. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 115. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.