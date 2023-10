Raúl Fernández: "Ducati está un paso por delante".

Gold & Goose

Como no hubo más carrera de MotoGP el domingo en el Circuito GP de Phillip Island, Raúl Fernández no pudo sumar ningún punto en el fin de semana del GP de Australia. No obstante, apoyó las decisiones de los organizadores de la carrera.

SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.