Pol Espargaró (GASGAS): Demasiado rápido para tanto viento

"Disfruto pilotando aquí en todas las condiciones. En el warm up he ido especialmente rápido porque la moto iba muy bien, no en vano había cuatro KTM o GASGAS entre los 8 primeros", nos ha dicho Pol Espargaró, "Hemos ido rápido, las sensaciones han sido muy buenas y estaba deseando que llegara el sprint. No obstante, también digo que lo primero es la seguridad".

En otros circuitos, como Barcelona, el viento puede soplar como quiera, pero difícilmente se puede anular la carrera. "La pista es ancha y no tiene curvas tan rápidas. Eso significa que tienes algunas reservas incluso en caso de rachas de viento inesperadas", comparó el piloto de 32 años. "Aquí, en cambio, hay varias curvas superrápidas, como la curva 1 o la curva de meta. Al mismo tiempo, la pista es relativamente estrecha. Si sigues corriendo con viento fuerte, puedes acabar mal".

Pol no quería en modo alguno que eso se tomara como una crítica al popular escenario del GP de Australia, subrayó. "Disfruto en Phillip Island, me encanta este lugar y no soy el único. A todos los pilotos de todas las categorías les gusta venir aquí y enfrentarse al reto de esta pista tan especial", continuó Espargaró. "Esta mañana todavía estaba bien. Había viento, estaba mojado pero era aceptable, hemos rodado en peores condiciones. Luego, en la carrera de Moto2, hubo caídas a causa del viento, y más tarde se canceló el sprint. Phillip Island ya es un reto sin viento, con borrascas pilotar aquí es imposible".

Debido a esta cancelación, Pol Espargaró viajará al Gran Premio de Tailandia sin ningún botín: como Jorge Martín, que fue líder hasta el dramático final, y como Marc Márquez, por ejemplo, el piloto del GASGAS-Tech3 se fue al suelo en el sprint final de la carrera principal por culpa del compuesto blando del neumático en la rueda trasera.

"La elección del neumático blando habría sido buena si el ritmo de carrera hubiera sido un poco más lento. Pero la esperada caída en el rendimiento de los neumáticos llegó mucho antes y de forma más violenta de lo previsto, y al mismo tiempo la carrera fue mucho más rápida de lo esperado", suspiró Pol. "Hasta la vuelta 14 hice todo lo que pude para gestionar el agarre de los neumáticos, manteniéndome unas dos décimas de segundo por debajo de los tiempos por vuelta posibles. Aun así, el agarre se rompió de repente en esa vuelta 14, en lugar de después de 20 ó 22 vueltas como esperábamos. Pensamos que la opción blanda era la correcta. El hecho de que representantes de tres fábricas diferentes lo decidieran así demuestra lo difícil que era hacer una predicción precisa. Ha sido impresionante el tiempo que Martin ha conseguido gestionar el agarre de los neumáticos, a pesar de perderlo al final - ¡Definitivamente Ducati tiene ventaja en ese punto!"

Resultados MotoGP warm-up, Phillip Island (22/10):

1º Viñales, Aprilia, 1:39.036 min.

2º Martin, Ducati, + 1.204 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 1.266

4º Miller, KTM, + 1.433

5º Binder, KTM, + 1,686

6º Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7º Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8º Pol Espargaró, KTM, + 2,093

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10º Quartararo, Yamaha, + 2.325

11º Mir, Honda, + 2.504

12º Marini, Ducati, + 2.598

13º Zarco, Ducati, + 2.680

14º Morbidelli, Yamaha, + 2.821

15º Bezzecchi, Ducati, + 3.610

16º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.756

17º Di Giannantonio, Ducati, + 3.782

18º Bastianini, Ducati, + 4.142

19º Oliveira, Aprilia, + 4.541

20º Bagnaia, Ducati, + 4.712

21º Nakagami, Honda, + 7.316

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 366 puntos. 2º Martin 339. 3º Bezzecchi 293. 4º Binder 224. 5º Zarco 187. 6º Aleix Espargaró 185. 7º Viñales 170. 8º Marini 148. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 115. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.