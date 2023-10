Pol Espargaró (GASGAS) : Trop rapide pour un tel vent

Après avoir terminé 8e lors du warm-up pluvieux, Pol Espargaró, le spécialiste de Phillip Island, a regretté plus que beaucoup d'autres l'annulation de la course de sprint. Mais en cas de doute, la sécurité passe avant tout, sait aussi le pilote GASGAS-Tech3.

"J'apprécie de rouler ici dans toutes les conditions. J'étais particulièrement rapide lors du warm-up car la moto était vraiment bonne, ce n'est pas pour rien qu'il y avait quatre KTM ou GASGAS dans le top 8", a raconté Pol Espargaró. "Nous étions rapides, le feeling était très bon et j'étais impatient de faire le sprint. Malgré tout, je dis moi aussi : "Safety first - la sécurité avant tout" !

Sur d'autres circuits, comme Barcelone par exemple, le vent peut souffler comme il veut, il n'est guère question d'annuler la course. "Le circuit est large et il n'y a pas de virages aussi rapides. Cela signifie que tu as des réserves même en cas de rafales de vent inattendues", a comparé le pilote de 32 ans. "Ici, en revanche, il y a une série de virages super rapides, comme le Turn 1 ou le virage d'arrivée. En même temps, le circuit est relativement étroit. Si tu fais quand même une course avec un vent fort, ça peut mal tourner".

Pol ne veut en aucun cas que cela soit une critique de la scène populaire du GP d'Australie, a-t-il souligné. "J'apprécie Phillip Island, j'aime cet endroit, et je ne suis pas le seul. Tous les pilotes de toutes les catégories aiment venir ici et relever le défi de ce circuit particulier", a poursuivi Espargaró. "Ce matin, ça allait encore. Il y avait du vent, c'était mouillé, mais c'était acceptable, nous avons déjà roulé dans de pires conditions. Ensuite, lors de la course Moto2, il y a eu des chutes à cause du vent, et plus tard, le sprint a été annulé. Phillip Island est déjà un défi sans vent, avec des rafales de vent, il est impossible de rouler ici".

En raison de cette annulation, Pol Espargaró se rendra au Grand Prix de Thaïlande sans aucun résultat : comme Jorge Martin, qui était en tête jusqu'à la finale dramatique, et comme Marc Márquez, par exemple, le pilote GASGAS-Tech3 s'est effondré sur la roue arrière dans le sprint final de la course principale en raison du mélange de pneus tendres.

"Le choix du pneu tendre aurait été bon si le rythme de la course avait été un peu plus lent. Mais la baisse attendue de la performance des pneus est arrivée beaucoup plus tôt et plus violemment que prévu, et en même temps, la course a été beaucoup plus rapide que prévu", soupirait Pol. "Jusqu'au 14e tour, j'ai fait de mon mieux pour gérer l'adhérence des pneus, en restant environ deux dixièmes de seconde en dessous des temps au tour possibles. Malgré cela, l'adhérence s'est brusquement dégradée au 14ème tour, au lieu des 20 ou 22 tours que nous espérions. Nous pensions que l'option tendre était la bonne. Le fait que des représentants de trois usines différentes aient pris cette décision montre à quel point il était difficile de faire des prévisions précises. Ce qui a été impressionnant, c'est la durée pendant laquelle Martin a réussi à gérer l'adhérence des pneus, malgré sa défaite finale - sur ce point, Ducati a définitivement un avantage !"

Résultat du MotoGP warm-up, Phillip Island (22.10.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:39,036 min

2. Martin, Ducati, + 1,204 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,266

4. Miller, KTM, + 1,433

5. Binder, KTM, + 1,686

6. Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7. Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8. Pol Espargaró, KTM, + 2,093

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,143

10. Quartararo, Yamaha, + 2,325

11. Mir, Honda, + 2,504

12. Marini, Ducati, + 2,598

13. Zarco, Ducati, + 2,680

14. Morbidelli, Yamaha, + 2,821

15. Bezzecchi, Ducati, + 3,610

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,756

17. Di Giannantonio, Ducati, + 3,782

18. Bastianini, Ducati, + 4,142

19. Oliveira, Aprilia, + 4,541

20. Bagnaia, Ducati, + 4,712

21e Nakagami, Honda, + 7,316

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.