Pol Espargaró (GASGAS): Troppo veloce per tanto vento

Dopo l'ottavo posto nel warm-up sotto la pioggia, lo specialista di Phillip Island Pol Espargaró si è rammaricato più di molti altri per la cancellazione della gara sprint. Ma in caso di dubbio, la sicurezza prima di tutto, lo sa anche il pilota di GASGAS-Tech3.

"Mi piace guidare qui in tutte le condizioni. Nel warm-up sono stato particolarmente veloce perché la moto era davvero buona, non a caso c'erano quattro KTM o GASGAS nei primi 8", ci ha detto Pol Espargaró. "Eravamo veloci, il feeling era molto buono e non vedevo l'ora di fare lo sprint. Tuttavia, dico anche che la sicurezza prima di tutto - la sicurezza prima di tutto!".

Su altri circuiti, come quello di Barcellona, il vento può soffiare come vuole, ma è difficile che la gara venga annullata. "La pista è larga e non ha curve così veloci. Questo significa che si hanno delle riserve anche in caso di raffiche di vento inaspettate", ha confrontato il 32enne. "Qui, invece, ci sono alcune curve velocissime, come la curva 1 o la curva del traguardo. Allo stesso tempo, la pista è relativamente stretta. Se si corre ancora con il vento forte, può finire male".

Pol non vuole assolutamente che questo venga interpretato come una critica alla popolare sede del GP d'Australia, ha sottolineato. "Mi piace Phillip Island, amo questo posto e non sono l'unico. Tutti i piloti di tutte le categorie amano venire qui e affrontare la sfida di questa pista speciale", ha continuato Espargaró. "Stamattina era ancora tutto ok. C'era vento, era bagnato ma era accettabile, abbiamo girato in condizioni peggiori. Poi, nella gara della Moto2, ci sono state delle cadute a causa del vento, e successivamente la volata è stata annullata. Phillip Island è già una sfida senza vento, con le burrasche è impossibile correre qui".

A causa di questa cancellazione, Pol Espargaró si recherà al Gran Premio di Thailandia senza alcun bottino: come Jorge Martin, che è stato in testa fino al drammatico finale, e come Marc Márquez, ad esempio, il pilota GASGAS-Tech3 era caduto nella volata finale della gara principale a causa della mescola morbida del pneumatico sulla ruota posteriore.

"La scelta del pneumatico morbido sarebbe stata buona se il ritmo di gara fosse stato un po' più lento. Ma il previsto calo di prestazioni degli pneumatici è arrivato molto prima e più violento del previsto, e allo stesso tempo la gara è stata molto più veloce del previsto", ha sospirato Pol. "Fino al 14° giro ho fatto del mio meglio per gestire l'aderenza degli pneumatici, rimanendo circa due decimi di secondo al di sotto dei tempi possibili. Tuttavia, l'aderenza si è rotta improvvisamente al 14° giro, invece che dopo 20 o 22 giri come speravamo. Abbiamo pensato che l'opzione morbida fosse quella giusta. Il fatto che i rappresentanti di tre diverse case automobilistiche abbiano deciso così dimostra quanto fosse difficile fare una previsione precisa. È stato impressionante il tempo in cui Martin è riuscito a gestire l'aderenza degli pneumatici, nonostante l'abbia persa alla fine: la Ducati ha sicuramente un vantaggio su questo punto!"

Risultati MotoGP warm-up, Phillip Island (22/10):

1° Viñales, Aprilia, 1:39.036 min.

2° Martin, Ducati, + 1,204 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 1,266

4° Miller, KTM, + 1,433

5° Binder, KTM, + 1.686

6° Augusto Fernández, KTM, + 1.839

7° Alex Márquez, Ducati, + 2.015

8° Pol Espargaró, KTM, + 2.093

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10° Quartararo, Yamaha, + 2.325

11° Mir, Honda, + 2.504

12° Marini, Ducati, + 2.598

13° Zarco, Ducati, + 2.680

14° Morbidelli, Yamaha, + 2.821

15° Bezzecchi, Ducati, + 3.610

16° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.756

17° Di Giannantonio, Ducati, + 3.782

18° Bastianini, Ducati, + 4.142

19° Oliveira, Aprilia, + 4.541

20° Bagnaia, Ducati, + 4.712

21° Nakagami, Honda, + 7.316

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339. 3° Bezzecchi 293. 4° Binder 224. 5° Zarco 187. 6° Aleix Espargaró 185. 7° Viñales 170. 8° Marini 148. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 115. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.