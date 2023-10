Pol Espargaró (GASGAS): Demasiado rápido para tanto vento

Depois de terminar em 8º no warm-up chuvoso, o especialista de Phillip Island, Pol Espargaró, lamentou o cancelamento da corrida de sprint mais do que muitos outros. Mas em caso de dúvida, a segurança em primeiro lugar, o piloto da GASGAS-Tech3 também sabe.

"Gosto de correr aqui em todas as condições. No warm-up fui particularmente rápido porque a moto estava muito boa, não sem razão havia quatro KTM ou GASGAS no top 8," disse-nos Pol Espargaró. "Fomos rápidos, a sensação foi muito boa e estava ansioso pelo sprint. No entanto, também digo que a segurança em primeiro lugar - a segurança em primeiro lugar!"

Noutras pistas, como Barcelona, o vento pode soprar como quiser, mas dificilmente se pode cancelar a corrida. "A pista é larga e não tem curvas tão rápidas. Isso significa que temos algumas reservas mesmo com rajadas de vento inesperadas", comparou o piloto de 32 anos. "Aqui, por outro lado, há uma série de curvas super-rápidas, como a Curva 1 ou a curva da meta. Ao mesmo tempo, a pista é comparativamente estreita. Se ainda corrermos com um vento forte, pode acabar mal".

Pol não queria de forma alguma que isso fosse interpretado como uma crítica ao popular local do GP da Austrália, sublinhou. "Gosto de Phillip Island, adoro este sítio e não sou o único. Todos os pilotos de todas as categorias gostam de vir aqui e enfrentar o desafio desta pista especial", continuou Espargaró. "Esta manhã ainda estava bom. Havia vento, estava molhado, mas era aceitável, já rodámos em condições piores. Depois, na corrida de Moto2, houve acidentes por causa do vento, e mais tarde o sprint foi cancelado. Phillip Island já é um desafio sem vento, com tempestades é impossível correr aqui."

Devido a este cancelamento, Pol Espargaró vai viajar para o Grande Prémio da Tailândia sem qualquer espólio: tal como Jorge Martin, que liderava até ao dramático final, e como Marc Márquez, por exemplo, o piloto da GASGAS-Tech3 caiu no sprint final da corrida principal devido ao composto do pneu macio na roda traseira.

"A escolha do pneu macio teria sido boa se o ritmo da corrida tivesse sido um pouco mais lento. Mas a queda esperada no desempenho dos pneus ocorreu muito mais cedo e de forma mais violenta do que o esperado e, ao mesmo tempo, a corrida foi muito mais rápida do que o previsto", suspirou Pol. "Até à 14ª volta, fiz o meu melhor para gerir a aderência dos pneus, mantendo-me cerca de dois décimos de segundo abaixo dos tempos de volta possíveis. Mesmo assim, a aderência quebrou subitamente na 14ª volta, em vez de depois de 20 ou 22 voltas, como esperávamos. Pensámos que a opção dos macios era a correcta. O facto de representantes de três fábricas diferentes terem decidido dessa forma mostra como era difícil fazer uma previsão precisa. Foi impressionante o tempo que o Martin conseguiu gerir a aderência do pneu, apesar de a ter perdido no final - a Ducati tem definitivamente uma vantagem nesse ponto!"

Resultados do warm-up de MotoGP, Phillip Island (22/10):

1º Viñales, Aprilia, 1:39.036 min.

2º Martin, Ducati, + 1,204 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 1,266

4º Miller, KTM, + 1.433

5º Binder, KTM, + 1,686

6º Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7º Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8º Pol Espargaró, KTM, + 2.093

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10º Quartararo, Yamaha, + 2.325

11º Mir, Honda, + 2,504

12º Marini, Ducati, + 2,598

13º Zarco, Ducati, + 2,680

14º Morbidelli, Yamaha, + 2,821

15º Bezzecchi, Ducati, + 3,610

16º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,756

17º Di Giannantonio, Ducati, + 3,782

18º Bastianini, Ducati, + 4,142

19º Oliveira, Aprilia, + 4,541

20º Bagnaia, Ducati, + 4,712

21º Nakagami, Honda, + 7,316

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339. 3º Bezzecchi 293. 4º Binder 224. 5º Zarco 187. 6º Aleix Espargaró 185. 7º Viñales 170. 8º Marini 148. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 115. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.