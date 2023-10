Johann Zarco: Un poco fuera de práctica con el backflip

Johann Zarco rompió el maleficio el sábado en el espectacular y emocionante GP de Phillip Island. En el emocionante final, se aseguró su primera victoria - después de 19 podios desde 2017, después de haber pilotado y corrido ya para Tech3-Yamaha, Red Bull KTM, LCR-Honda (tres carreras en otoño de 2019), Esponsorama Avintia Ducati y Pramac-Ducati. Su compañero de equipo en Pramac Jorge Martín lideró 26 vueltas y cuatro curvas en el thriller de 27 vueltas - entonces Zarco le engañó cuando el neumático trasero blando del español se convirtió en un caso de agarre limitado.

Zarco se mostró exultante en Phillip Island por su primera victoria en un GP en más de 2500 días, tras haber triunfado por última vez en el final de Moto2 de 2016 en Valencia. El piloto oficial del Pramac-Ducati, que correrá para el LCR-Honda en 2024 y 2025, fue también el 120º ganador de un GP en la historia de la "categoría reina" (500cc y MotoGP), que se celebra desde 1949. Y eso exactamente en el Gran Premio número 120 del veterano piloto de 33 años en la categoría reina.

Zarco no perdió ni un segundo en considerar si debía tener en cuenta las opciones de título de Jorge Martín y dejarle cinco puntos extra. "Tenía un grupo de rivales fuertes detrás de mí, no pensaba en el campeonato del mundo, sólo pensaba en lo que tenía que hacer", informó. Y nadie le guardó rencor por este egoísmo.

Zarco contó que no le embargó la emoción en el primer momento tras cruzar la línea de meta. "Primero me pasaron otros pensamientos por la cabeza: '¡Ahora ya está hecho! Eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Todavía estaba inseguro en la curva de meta, sabía que iba a conseguir un buen impulso allí. Pero en una situación así, cuando abres el acelerador, sientes que tienes cero potencia en el motor. Tienes miedo de que te adelanten fuera del rebufo en la recta de meta. Cuando abrí el acelerador en la curva de meta, tenía miedo de no tener suficiente potencia y de quedarme indefenso ante los perseguidores. Cuando crucé la línea de meta como ganador, no me sentí abrumado por las emociones, todo estaba en calma en mi interior. Sólo se me cayó una piedra del corazón: '¡Está hecho! Sólo en la vuelta de salida se me pasó por la cabeza: ahora podemos alegrarnos y celebrarlo".

En el Campeonato del Mundo de Moto2, Zarco ha entretenido regularmente a los aficionados con una perfecta voltereta hacia atrás después de grandes victorias. Uno podría haber imaginado ayer que también traería esta "voltereta hacia atrás" a la actuación en Australia.

"Nunca antes había pensado en el salto mortal" aseguró Zarco. "Pero después de cruzar la línea de meta pensé: 'Estoy obligado a hacerlo'. Entonces encontré un punto adecuado.... La 'voltereta hacia atrás' no fue impecable, porque es normal que después de siete años estés un poco falto de práctica y hayas perdido algunas habilidades. Al menos caí de pie. El público estaba emocionado y feliz; pudieron compartir la emoción conmigo".

Las victorias que Johann Zarco no ha conseguido en MotoGP.

2º puesto en Le Mans 2017: Zarco a 3,134 s de Viñales.

2º puesto en Valencia 2017: Zarco a 0,337 s de Pedrosa.

3er puesto en Sepang 2017: Zarco a 9,738 s por detrás de Dovizioso

2º puesto en Las Termas 2018: Zarco a 0,251 s de Crutchlow

2º puesto en Jerez 2018: Zarco a 5,241 s de Marc Márquez

3er puesto en Sepang 2018: Zarco a 2,474 s de Marc Márquez

3º puesto en Brno 2020: Zarco a 6.470 s de Binder

2º puesto Doha 2021: Zarco a 1.092 de Viñales

2º puesto en Doha 2021: Zarco a 1.457 s de Quartararo

2º puesto en Le Mans 2021: Zarco a 3.970 s de Miller

2º puesto Catalunya 2021: Zarco a 0,175 s de Oliveira

2º puesto Portimão 2022: Zarco a 5.409 s de Quartararo

2ª clasificación Sachsenring 2022: Zarco a 4.939 de Quartararo

3ª plaza Mandalika 2022: Zarco a 3.158 s de Oliveira

3ª plaza Catalunya 2022: Zarco a 8.385 s de Quartararo

2º puesto Las Termas 2023: Zarco 4.085 seg detrás de Bezzecchi

3er puesto en Le Mans 2023: Zarco 4.795 seg detrás de Bezzecchi

3er puesto en Mugello 2023: Zarco 1.977 seg detrás de Bagnaia

3er puesto en Sachsenring 2023: Zarco 7.013 seg detrás de Martin