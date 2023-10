Johann Zarco : un peu à court de pratique lors du salto arrière

Johann Zarco a enfin réussi à faire oublier sa réputation d'éternel second et a fêté son premier triomphe en MotoGP en Australie. Mais alors qu'il se trouvait encore dans le virage d'arrivée, des craintes l'ont assailli.

Samedi, lors du spectaculaire et passionnant GP de Phillip Island, Johann Zarco a rompu le charme. Au cours d'une fin de course captivante, il s'est assuré sa première victoire - après 19 podiums depuis 2017, après avoir déjà roulé et roulé pour Tech3-Yamaha, Red Bull KTM, LCR-Honda (trois courses à l'automne 2019), Esponsorama Avintia Ducati et Pramac-Ducati. Jorge Martin, son coéquipier chez Pramac, a mené la course pendant 26 tours et quatre virages dans ce thriller de 27 tours - puis Zarco l'a piégé, le pneu arrière soft de l'Espagnol étant devenu un cas d'adhérence limitée.

Zarco a célébré à Phillip Island sa première victoire en GP depuis plus de 2500 jours, son dernier triomphe remontant à la finale Moto2 de 2016 à Valence. Le pilote d'usine Pramac-Ducati, qui courra chez LCR-Honda en 2024 et 2025, est également devenu le 120e vainqueur d'un GP dans l'histoire de la "première classe" (500 cm3 et MotoGP), disputée depuis 1949. Et ce, précisément lors du 120e Grand Prix du vétéran de 33 ans dans la catégorie reine.

Zarco n'a pas perdu une seconde à se demander s'il devait tenir compte des chances de titre de Jorge Martin et lui laisser cinq points supplémentaires. "J'avais un groupe d'adversaires forts derrière moi, je ne pensais pas au championnat du monde, mais seulement à ce que MOI j'avais à faire", a-t-il rapporté. Et personne ne lui a tenu rigueur de cet égoïsme.

Zarco a raconté qu'il n'avait pas été submergé par les émotions dans les premiers instants après avoir franchi la ligne d'arrivée. "D'autres pensées m'ont d'abord traversé l'esprit : 'Maintenant, c'est fait ! C'est ce qui m'est venu à l'esprit en premier. J'étais encore incertain dans le virage d'arrivée, je savais que j'y obtiendrais un bon drive. Mais dans une telle situation, tu as l'impression, en ouvrant les gaz, d'avoir une puissance moteur nulle. Tu as peur de te faire doubler sur la ligne d'arrivée en sortant de ton sillage. En accélérant dans le virage d'arrivée, j'ai craint de ne pas avoir assez de puissance et d'être à la merci de mes poursuivants. Lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, je n'ai pas été submergé par les émotions, tout était calme en moi. Une seule pierre m'est tombée du cœur : 'C'est fait ! Ce n'est que dans le tour de sortie que j'ai pensé - maintenant, nous pouvons nous réjouir et faire la fête".

Dans le championnat du monde Moto2, Zarco a régulièrement amusé les fans après de grands succès avec un salto arrière parfait. On pouvait imaginer hier qu'il ferait également une performance de ce "back flip" en Australie.

"Je n'avais jamais pensé au salto avant" a assuré Zarco. "Mais après avoir franchi la ligne d'arrivée, je me suis dit : 'Je suis obligé de le faire'. J'ai alors trouvé un endroit approprié... Le 'back flip' n'était pas sans défaut, car il est normal qu'après sept ans, tu manques un peu d'entraînement et que tu aies perdu quelques capacités. Au moins, j'ai atterri sur mes pieds. Les spectateurs étaient ravis et heureux ; ils ont pu partager leur enthousiasme avec moi".

Les victoires manquées de Johann Zarco en MotoGP

2e place au Mans 2017 : Zarco à 3,134 sec de Viñales

2e place à Valence 2017 : Zarco à 0,337 sec de Pedrosa

3e à Sepang 2017 : Zarco à 9,738 sec de Dovizioso

2e à Las Termas 2018 : Zarco 0,251 sec derrière Crutchlow

2e à Jerez 2018 : Zarco 5,241 sec derrière Marc Márquez

3e place à Sepang 2018 : Zarco à 2,474 sec de Marc Márquez

3ème à Brno en 2020 : Zarco 6,470 sec derrière Binder

2ème place à Doha 2021 : Zarco 1,092 sec derrière Viñales

2e à Doha 2021 : Zarco à 1,457 sec de Quartararo

2e au Mans 2021 : Zarco à 3,970 sec de Miller

2ème à Catalunya 2021 : Zarco 0,175 sec derrière Oliveira

2ème place à Portimão 2022 : Zarco 5,409 sec derrière Quartararo

2ème place Sachsenring 2022 : Zarco 4,939 sec derrière Quartararo

3ème à Mandalika 2022 : Zarco 3,158 sec derrière Oliveira

3ème à Catalunya 2022 : Zarco 8,385 sec derrière Quartararo

2e place à Las Termas 2023 : Zarco à 4,085 sec de Bezzecchi

3e place au Mans 2023 : Zarco à 4,795 sec de Bezzecchi

3e place au Mugello en 2023 : Zarco 1,977 sec derrière Bagnaia

3e place au Sachsenring en 2023 : Zarco 7,013 sec derrière Martin