Johann Zarco: un po' fuori allenamento con il backflip

Johann Zarco ha rotto l'incantesimo sabato nello spettacolare ed emozionante GP di Phillip Island. Nel finale emozionante, si è assicurato la sua prima vittoria - dopo 19 podi dal 2017, avendo già guidato e corso per Tech3-Yamaha, Red Bull KTM, LCR-Honda (tre gare nell'autunno 2019), Esponsorama Avintia Ducati e Pramac-Ducati. Il compagno di squadra Pramac Jorge Martin ha condotto 26 giri e quattro curve in questo thriller di 27 giri - poi Zarco lo ha ingannato quando il pneumatico posteriore morbido dello spagnolo è diventato un caso di aderenza limitata.

Zarco ha esultato a Phillip Island per la sua prima vittoria in un GP dopo oltre 2500 giorni, dopo aver trionfato per l'ultima volta nel 2016 a Valencia in Moto2. Il pilota ufficiale Pramac-Ducati, che correrà per LCR-Honda nel 2024 e 2025, è stato anche il 120° vincitore di un GP nella storia della "classe regina" (500cc e MotoGP), che si disputa dal 1949. E questo proprio al 120° Gran Premio del 33enne veterano della classe regina.

Zarco non ha perso un secondo per valutare se fosse il caso di prendere in considerazione le possibilità di titolo di Jorge Martin e lasciargli cinque punti in più. "Avevo un gruppo di rivali forti dietro di me, non pensavo al campionato del mondo, ma solo a quello che dovevo fare", ha detto. E nessuno si è risentito di questo egoismo.

Zarco ha raccontato di non essere stato sopraffatto dall'emozione nel primo momento dopo aver tagliato il traguardo. "Prima mi sono passati per la testa altri pensieri: "Ora è fatta!". Questo è ciò che mi è venuto in mente per primo. Non ero ancora sicuro della curva d'arrivo, sapevo che avrei avuto una buona spinta lì. Ma in una situazione del genere, quando si apre il gas, si ha la sensazione di avere zero potenza del motore. Hai paura di essere sorpassato dalla scia sul traguardo. Quando ho aperto il gas nella curva del traguardo, ho temuto di non avere abbastanza potenza e di essere indifeso nei confronti degli inseguitori. Quando ho tagliato il traguardo da vincitore, non sono stato sopraffatto dalle emozioni, tutto era calmo dentro di me. Solo una pietra mi è caduta dal cuore: "È fatta!". Solo durante il giro d'uscita mi è passato per la testa: ora possiamo gioire e festeggiare".

Nel Campionato del Mondo Moto2, Zarco ha regolarmente divertito i fan con un perfetto backflip dopo le grandi vittorie. Ieri si poteva immaginare che avrebbe portato questo "back flip" anche nella performance in Australia.

"Non avevo mai pensato alla capriola prima d'ora" ha assicurato Zarco. "Ma dopo aver tagliato il traguardo ho pensato: 'Sono obbligato a farlo'. Ho quindi trovato uno spot adatto.... Il "back flip" non è stato impeccabile, perché è normale che dopo sette anni si sia un po' fuori allenamento e si sia persa qualche abilità. Almeno sono atterrato in piedi. Il pubblico era eccitato e felice; hanno potuto condividere l'emozione con me".

Le vittorie mancate di Johann Zarco in MotoGP.

2° posto a Le Mans 2017: Zarco a 3,134 secondi da Viñales

2° posto a Valencia 2017: Zarco a 0,337 sec da Pedrosa

3° posto a Sepang 2017: Zarco 9,738 sec dietro Dovizioso

2° posto a Las Termas 2018: Zarco 0,251 sec dietro Crutchlow

2° posto a Jerez 2018: Zarco 5,241 sec dietro Marc Márquez

3° posto a Sepang 2018: Zarco 2,474 sec dietro Marc Márquez

3° posto a Brno 2020: Zarco 6,470 sec dietro Binder

2° posto a Doha 2021: Zarco 1,092 sec dietro Viñales

2° posto a Doha 2021: Zarco 1,457 sec dietro Quartararo

2° posto a Le Mans 2021: Zarco 3,970 sec dietro Miller

2° posto a Catalunya 2021: Zarco 0,175 sec dietro Oliveira

2° posto Portimão 2022: Zarco 5,409 sec dietro Quartararo

2° posto Sachsenring 2022: Zarco 4,939 sec dietro Quartararo

3° posto Mandalika 2022: Zarco 3,158 sec dietro Oliveira

3° posto Catalunya 2022: Zarco 8,385 sec dietro Quartararo

2° posto a Las Termas 2023: Zarco 4,085 sec dietro Bezzecchi

3° posto a Le Mans 2023: Zarco 4,795 sec dietro Bezzecchi

3° posto al Mugello 2023: Zarco 1,977 sec dietro Bagnaia

3° posto Sachsenring 2023: Zarco 7,013 sec dietro Martin