Johann Zarco: Um pouco fora de prática com o backflip

Johann Zarco quebrou o feitiço no sábado, no espetacular e emocionante GP de Phillip Island. No emocionante final, garantiu a sua primeira vitória - depois de 19 pódios desde 2017, tendo já pilotado e corrido pela Tech3-Yamaha, Red Bull KTM, LCR-Honda (três corridas no outono de 2019), Esponsorama Avintia Ducati e Pramac-Ducati. O companheiro de equipa da Pramac, Jorge Martin, liderou 26 voltas e quatro curvas na emocionante corrida de 27 voltas - depois Zarco enganou-o quando o pneu traseiro macio do espanhol se tornou um caso de aderência limitada.

Zarco estava radiante em Phillip Island com a sua primeira vitória em GP em mais de 2500 dias, depois de ter triunfado pela última vez na final de Moto2 de 2016 em Valência. O piloto de fábrica da Pramac-Ducati, que vai correr pela LCR-Honda em 2024 e 2025, foi também o 120º vencedor de GP na história da "classe rainha" (500cc e MotoGP), que se realiza desde 1949. E isso exatamente no 120º Grande Prémio do veterano de 33 anos na categoria rainha.

Zarco não perdeu um segundo a pensar se deveria ter em conta as hipóteses de título de Jorge Martin e deixá-lo ganhar mais cinco pontos. "Eu tinha um grupo de rivais fortes atrás de mim, não estava a pensar no campeonato do mundo, estava apenas a pensar no que tinha de fazer", relatou. E ninguém ficou ressentido com o seu egoísmo.

Zarco contou que não foi dominado pela emoção no primeiro momento após cruzar a linha de chegada. Outros pensamentos passaram primeiro pela minha cabeça: "Agora está feito! Foi o que me veio primeiro à cabeça. Ainda estava inseguro na curva da meta, sabia que ia conseguir uma boa condução. Mas numa situação destas, quando abrimos o acelerador, sentimos que a potência do motor é nula. Temos medo de ser ultrapassados na linha da meta. Quando abri o acelerador na curva da meta, tive medo de não ter potência suficiente e de ficar indefeso contra os perseguidores. Quando cruzei a meta como vencedor, não fui dominado pelas emoções, estava tudo calmo dentro de mim. Apenas uma pedra caiu do meu coração: "Está feito! Foi apenas na volta de saída que isso me passou pela cabeça - agora podemos regozijar-nos e celebrar."

No Campeonato do Mundo de Moto2, Zarco tem regularmente entretido os fãs com uma cambalhota perfeita depois de grandes vitórias. Poder-se-ia imaginar ontem que ele também levaria este "back flip" para a atuação na Austrália.

"Nunca tinha pensado na cambalhota antes", garantiu Zarco. "Mas depois de cruzar a linha de chegada, pensei: 'Sou obrigado a fazer isso'. Depois encontrei um sítio adequado.... O 'back flip' não foi perfeito, porque é normal que depois de sete anos estejas um pouco fora de prática e tenhas perdido algumas habilidades. Pelo menos aterrei de pé. O público estava entusiasmado e feliz; puderam partilhar o entusiasmo comigo."

Vitórias de MotoGP perdidas de Johann Zarco.

2º lugar em Le Mans 2017: Zarco 3,134 segundos atrás de Viñales

2º lugar em Valência 2017: Zarco 0,337 seg. atrás de Pedrosa

3º lugar em Sepang 2017: Zarco 9,738 seg. atrás de Dovizioso

2º lugar em Las Termas 2018: Zarco 0,251 seg. atrás de Crutchlow

2º lugar em Jerez 2018: Zarco 5,241 seg. atrás de Marc Márquez

3º lugar em Sepang 2018: Zarco a 2,474 segundos de Marc Márquez

3º lugar em Brno 2020: Zarco 6,470 seg. atrás de Binder

2º lugar em Doha 2021: Zarco 1,092 seg. atrás de Viñales

2º lugar em Doha 2021: Zarco 1,457 s atrás de Quartararo

2º lugar em Le Mans 2021: Zarco 3,970 seg. atrás de Miller

2º lugar na Catalunha 2021: Zarco 0,175 seg. atrás de Oliveira

2º lugar em Portimão 2022: Zarco 5,409 seg. atrás de Quartararo

2º lugar em Sachsenring 2022: Zarco a 4,939 s de Quartararo

3º lugar Mandalika 2022: Zarco 3,158 seg. atrás de Oliveira

3º lugar na Catalunha 2022: Zarco 8,385 seg. atrás de Quartararo

2º lugar em Las Termas 2023: Zarco 4,085 segundos atrás de Bezzecchi

3º lugar em Le Mans 2023: Zarco 4,795 s atrás de Bezzecchi

3º lugar em Mugello 2023: Zarco 1,977 s atrás de Bagnaia

3º lugar em Sachsenring 2023: Zarco 7,013 s atrás de Martin