Augusto Fernández (GASGAS) : "Nous avons la vitesse".

"Lors du warm-up, les conditions étaient encore à peu près correctes, nous roulions à une limite tout juste acceptable et nous aurions pu disputer la course de sprint si le temps ne s'était pas encore dégradé. Mais plus le temps avançait, plus le vent se renforçait, et c'était donc la bonne décision d'annuler le sprint. Cela n'a pas de sens de prendre des risques incalculables", a déclaré Augusto Fernández, qui était d'accord avec ses collègues.

Il restait toutefois un bémol. "Après ma chute de samedi, lorsque ma roue avant a glissé au 13e tour pour une raison inexplicable à mes yeux, je voulais absolument repartir. Je voulais montrer que nous avions la vitesse pour être dans la bagarre. Je voulais finir le travail", a expliqué le rookie du MotoGP, qui avait commencé le week-end à Phillip Island en force en terminant deuxième de la FP1.

Malgré sa pénalité de grille infligée par la direction de course pour avoir flâné sur la ligne idéale lors des essais - l'Espagnol a dû s'aligner en 17e position sur la grille de départ au lieu de la 14e - Fernández avait rapidement trouvé ses marques et était déjà dans les points lorsque sa mésaventure lui est arrivée.

"J'ai subi quelques revers lors des dernières courses. Mais nous avons aussi montré que nous arrivions lentement mais sûrement là où nous voulions aller", résumait le champion du monde Moto2 de l'an dernier. "C'est le point positif que je veux emporter avec moi pour la prochaine course en Thaïlande - le sentiment d'être dans la musique !"

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.