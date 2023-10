Augusto Fernández (GASGAS): "Abbiamo la velocità".

"Nel warm-up le condizioni erano ancora a metà strada, stavamo guidando a un limite appena accettabile e avremmo potuto disputare la gara sprint se il tempo non fosse peggiorato ulteriormente. Ma più si andava avanti, più il vento diventava forte e quindi la decisione di annullare la volata è stata corretta. Non ha senso correre rischi incalcolabili", ha dichiarato Augusto Fernández, d'accordo con i suoi colleghi.

Tuttavia, è rimasta una goccia di amarezza. "Dopo la caduta di sabato, quando la mia ruota anteriore è scivolata via al 13° giro per motivi che non sono riuscito a spiegare, volevo davvero gareggiare di nuovo. Volevo dimostrare che avevamo la velocità per essere in lizza. Volevo finire il lavoro", ha spiegato il debuttante della MotoGP, che aveva iniziato il weekend di Phillip Island con un ottimo secondo posto nelle FP1.

Nonostante la penalità in griglia inflittagli dai commissari sportivi per aver rallentato sulla linea di gara nelle prove - lo spagnolo ha dovuto schierarsi 17° in griglia invece che 14° - Fernández aveva rapidamente recuperato terreno ed era già in zona punti quando gli è capitato l'inconveniente.

"Ho avuto qualche contrattempo nelle ultime gare. Ma abbiamo anche dimostrato che stiamo lentamente ma inesorabilmente arrivando dove vogliamo", ha riassunto il campione del mondo Moto2 dello scorso anno. "È questo l'aspetto positivo che voglio portare con me alla prossima gara in Thailandia: la sensazione di essere lì con la musica!".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.