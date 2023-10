Augusto Fernández (GASGAS): "Temos a velocidade".

Depois de uma queda na corrida principal de sábado, o piloto da GASGAS, Augusto Fernández, viajou para a Tailândia sem pontos, mas ainda assim ganhou aspectos positivos do Grande Prémio da Austrália.

por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

"No warm-up, as condições ainda estavam a meio caminho, estávamos a rodar num limite aceitável e podíamos ter realizado a corrida de sprint se o tempo não se tivesse deteriorado ainda mais. Mas quanto mais tarde se tornava, mais forte se tornava o vento e, por isso, foi a decisão correcta de cancelar o sprint. Não faz sentido correr riscos incalculáveis", concordou Augusto Fernández com os seus colegas.

No entanto, ficou uma gota de amargura. "Depois do acidente de sábado, quando a minha roda dianteira se soltou na 13ª volta por razões que não consegui explicar, queria muito voltar a competir. Queria mostrar que tínhamos velocidade para estar na luta. Queria terminar o trabalho," explicou o estreante de MotoGP, que tinha começado o fim de semana em Phillip Island com um forte segundo lugar no FP1.

Apesar da penalização na grelha que os Comissários Desportivos lhe aplicaram por se ter atrasado na linha de corrida nos treinos - o espanhol teve de alinhar em 17º em vez de 14º - Fernández tinha rapidamente recuperado terreno e já estava nos pontos quando lhe aconteceu o acidente.

"Tive alguns contratempos nas últimas corridas. Mas também mostrámos que estamos, lenta mas seguramente, a chegar onde queremos estar," resumiu o Campeão do Mundo de Moto2 do ano passado. "Esse é o ponto positivo que quero levar para a próxima corrida na Tailândia - a sensação de estar lá com a música!"

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.