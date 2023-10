Franco Morbidelli (Yamaha): "He sufrido mucho".

En realidad, Franco Morbidelli (28) merece muchos elogios. También terminó en Australia y es, por tanto, el único piloto de toda la parrilla que ha terminado todas las carreras. Pero después de Japón, no consiguió puntuar por segunda vez en Phillip Island. Como resultado, actualmente es 13º en el campeonato del mundo, a unos modestos 287 puntos del líder del mundial, Pecco Bagnaia.

Sin embargo, el italiano de raíces brasileñas se subirá a la misma moto que el campeón del mundo la próxima temporada. Desde hace un mes se sabe que sucederá a Johann Zarco en el equipo Prima-Pramac sobre una Ducati 2024. El mismo Zarco que el sábado ganó espectacularmente la carrera en el circuito de la isla australiana.

Morbidelli, por su parte, al menos consiguió mantener a raya a un competitivo grupo con Pol Espargaró y Takaaki Nakagami en su Yamaha. Sin embargo, todo giraba en torno a quién acabaría último. "En la primera mitad de la carrera iba bastante bien y estaba consiguiendo buenos tiempos. Había un grupo interesante delante de mí, pero nunca llegué a acercarme lo suficiente a ellos", resumió el once veces ganador de GP y subcampeón de MotoGP en 2020.

"Luego, en la segunda mitad de la carrera, he sufrido mucho. Me he quedado un poco atrás. La elección del compuesto medio delantero fue posiblemente la elección equivocada. Pero tenemos que seguir luchando. Todo es posible y tenemos que seguir creyendo", dijo "Frankie" tras la carrera. "Tenemos que mejorar. Pero parece que no tenemos mucho margen de mejora".

No hubo una nueva oportunidad el domingo, el sprint fue víctima de la tormenta y las rachas de viento. "Lo siento por los aficionados que esperaron tanto tiempo bajo la lluvia, pero el tiempo nos impidió darles otra carrera. Es una pena, pero por suerte hicimos la carrera GP el sábado. Ha sido un fin de semana amargo. Intentaremos hacerlo mejor en Tailandia", añadió Morbidelli.

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.