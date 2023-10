Franco Morbidelli (Yamaha) : "J'ai beaucoup souffert".

Après la course de samedi à Phillip Island, Franco Morbidelli s'est plaint de gros problèmes dans la deuxième moitié de la course. Son calvaire s'est finalement terminé hors des points, à la 17e place.

En fait, Franco Morbidelli (28 ans) aurait mérité un grand bravo. Il a également franchi la ligne d'arrivée en Australie et est ainsi le seul pilote de tout le peloton à avoir franchi la ligne d'arrivée à chaque course. Mais après le Japon, il n'a pas marqué de points pour la deuxième fois à Phillip Island. Il se trouve donc actuellement à la 13e place du championnat du monde, à 287 points du leader Pecco Bagnaia.

Malgré cela, l'Italien aux racines brésiliennes sera la saison prochaine sur la même moto que le champion du monde. On sait depuis un mois qu'il succédera à Johann Zarco au sein du team Prima-Pramac sur une Ducati de l'année 2024. Ce même Zarco qui a remporté de manière spectaculaire la course de samedi sur le circuit de l'île australienne.

De son côté, Morbidelli, au guidon de sa Yamaha, a tout de même réussi à tenir en respect un groupe très disputé composé de Pol Espargaró et Takaaki Nakagami. Mais il ne s'agissait que de savoir qui finirait dernier. "Je me suis plutôt bien débrouillé durant la première moitié de la course et j'ai réalisé des temps au tour intéressants. Il y avait un groupe intéressant devant moi, mais je n'ai jamais pu m'approcher suffisamment", a déclaré le onze fois vainqueur du GP et vice-champion du monde MotoGP en 2020.

"J'ai beaucoup souffert dans la deuxième moitié de la course. J'ai fini par prendre un peu trop de retard. Le choix de la gomme avant medium n'était peut-être pas le bon. Mais nous devons continuer à nous battre. Tout est possible et nous devons continuer à y croire", a déclaré "Frankie" après la course. "Nous devons nous améliorer. Mais il semble que nous n'ayons pas beaucoup de marge de progression".

Il n'y a pas eu de nouvelle chance dimanche, le sprint a été victime des intempéries et des rafales de vent. "Je suis désolé pour les fans qui ont attendu si longtemps sous la pluie, mais la météo nous a empêchés de leur offrir une autre course. C'est dommage, mais heureusement, nous avons pu faire la course du GP le samedi. Ce fut un week-end amer. Nous allons essayer de faire mieux en Thaïlande", a ajouté Morbidelli.

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.