Franco Morbidelli (Yamaha): "Ho sofferto molto".

In realtà, Franco Morbidelli (28) merita molti elogi. Ha concluso anche in Australia ed è quindi l'unico pilota dell'intero gruppo ad aver concluso tutte le gare. Dopo il Giappone, però, non è riuscito a conquistare punti per la seconda volta a Phillip Island. Di conseguenza, si trova attualmente al 13° posto nel campionato mondiale, con un modesto distacco di 287 punti dal leader del campionato Pecco Bagnaia.

Tuttavia, l'italiano di origini brasiliane sarà sulla stessa moto del campione del mondo nella prossima stagione. È noto da un mese che succederà a Johann Zarco nel team Prima-Pramac su una Ducati 2024. Lo stesso Zarco che sabato ha vinto in modo spettacolare la gara sul circuito dell'isola australiana.

Morbidelli, dal canto suo, è riuscito almeno a tenere a bada un gruppo competitivo con Pol Espargaró e Takaaki Nakagami sulla sua Yamaha. Tuttavia, tutto si è giocato su chi sarebbe arrivato ultimo. "Nella prima metà della gara stavo andando abbastanza bene e stavo ottenendo buoni tempi sul giro. Davanti a me c'era un gruppo interessante, ma non sono mai riuscito ad avvicinarmi abbastanza", ha riassunto l'undici volte vincitore di un GP e secondo classificato della MotoGP nel 2020.

"Poi, nella seconda metà della gara, ho sofferto molto. Poi sono arretrato un po' troppo. La scelta della mescola anteriore media è stata forse sbagliata. Ma dobbiamo continuare a lottare. Tutto è possibile e dobbiamo continuare a crederci", ha detto "Frankie" dopo la gara. "Dobbiamo migliorare. Ma sembra che non abbiamo molto margine di miglioramento".

Domenica non c'è stata una nuova possibilità, lo sprint è stato vittima della tempesta e delle raffiche di vento. "Mi dispiace per i tifosi che hanno aspettato tanto sotto la pioggia, ma il tempo ci ha impedito di regalare loro un'altra gara. È un peccato, ma per fortuna abbiamo fatto il GP di sabato. È stato un weekend amaro. Cercheremo di fare meglio in Thailandia", ha aggiunto Morbidelli.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.