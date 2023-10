Franco Morbidelli (Yamaha): "Sofri muito".

De facto, Franco Morbidelli (28) merece muitos elogios. Também terminou na Austrália e é, por isso, o único piloto de todo o pelotão que terminou todas as corridas. Mas depois do Japão, não conseguiu marcar pontos pela segunda vez em Phillip Island. Como resultado, está atualmente em 13º lugar no campeonato do mundo, a uns modestos 287 pontos do líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia.

No entanto, o italiano de raízes brasileiras vai estar na mesma mota que o campeão do mundo na próxima época. Há um mês que se sabe que vai suceder a Johann Zarco na equipa Prima-Pramac com uma Ducati 2024. O mesmo Zarco que venceu de forma espetacular a corrida no circuito da ilha australiana no sábado.

Morbidelli, por sua vez, pelo menos conseguiu manter à distância um grupo competitivo com Pol Espargaró e Takaaki Nakagami na sua Yamaha. No entanto, o que estava em causa era quem iria terminar em último. "Na primeira metade da corrida estava a ir bastante bem e estava a conseguir bons tempos por volta. Havia um grupo interessante à minha frente, mas nunca consegui aproximar-me o suficiente deles", resumiu o onze vezes vencedor de GP e vice-campeão de MotoGP de 2020.

"Depois, na segunda metade da corrida, sofri muito. Depois fiquei um pouco para trás. A escolha do composto dianteiro médio foi possivelmente a escolha errada. Mas temos de continuar a lutar. Tudo é possível e temos de continuar a acreditar", disse "Frankie" após a corrida. "Temos de melhorar. Mas parece que não temos muito espaço para melhorar."

Não houve nova oportunidade no domingo, o sprint foi vítima da tempestade e das rajadas de vento. "Lamento pelos adeptos que esperaram tanto tempo à chuva, mas a meteorologia impediu-nos de lhes dar outra corrida. É uma pena, mas felizmente fizemos a corrida de GP no sábado. Foi um fim de semana amargo. Vamos tentar fazer melhor na Tailândia," acrescentou Morbidelli.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.