Stefan Bradl : "Participer à Buriram n'est pas envisageable".

La possibilité pour Alex Rins de participer au GP de Thaïlande chez LCR-Honda est incertaine après son retrait au GP d'Australie. Stefan Bradl et Iker Lecuona ne sont pas disponibles pour le remplacer.

Alors que l'hôpital de Melbourne, où la fracture compliquée de la cheville de Cal Crutchlow, le pilote LCR Honda, avait déjà été réparée en 2018, examine actuellement si Alex Rins pourra participer au GP de Thaïlande le week-end prochain sur le circuit international de Chang, Honda doit une nouvelle fois se mettre à la recherche d'un pilote de remplacement.

Mais Stefan Bradl effectuera des tests à Jerez cette semaine et Iker Lecuona participera à la finale du Championnat du Monde Superbike sur le Circuito de Jerez du 27 au 29 octobre. LCR-Honda a donc deux possibilités : Soit Rins n'est pas remplacé, soit il faut à nouveau faire appel à un pilote de réserve lent comme Takuma Takahashi, qui a perdu pas moins de 5,040 secondes sur le meilleur temps vendredi à Misano avec LCR-Honda et qui n'a pas pu participer à la course de samedi pour avoir dépassé la règle des 107%.

Stefan Bradl a jusqu'à présent remplacé Rins chez LCR-Honda à Assen/NL (13ème), à Buddh/Inde (15ème) puis à Motegi/Japon (14ème), où il avait été appelé par le HRC en tant que pilote de réserve et avait pris le relais après que Rins, blessé (fracture compliquée du tibia et du péroné samedi lors du sprint du Mugello), ait dû plier bagage en raison de douleurs trop importantes.

Rins a ensuite participé au GP d'Indonésie deux semaines plus tard et a également roulé le vendredi à Phillip Island, où il a été le meilleur pilote Honda avec une 12e place. Mais ensuite, les douleurs dues au desserrage des vis sont redevenues insupportables. Il s'est retiré du Grand Prix avant la troisième séance d'entraînement de samedi.

Cela signifie qu'en 2023, aucun Grand Prix n'a encore eu lieu avec les 22 pilotes titulaires.

"Je suis rentré de Melbourne dimanche matin à 7 heures et j'ai atterri à nouveau à Munich", a raconté Stefan Bradl à SPEEDWEEK.com. "Car cette semaine, je vais faire des tests à Jerez mardi et mercredi et je m'envole aujourd'hui pour l'Espagne. "Je ne pourrai donc pas intervenir chez LCR en Thaïlande".

Du fait de ce calendrier imposé par le HRC, Bradl n'a pas non plus pu prendre la place de Rins samedi à Phillip Island. "Il n'a jamais été prévu au départ que je roule en Australie", a décrit le Bavarois.

Le patron de l'équipe LCR Lucio Cecchinello, qui avait encore jubilé au Texas lors de la grandiose victoire de Rins en GP, n'est pas non plus très emballé par les éternelles tergiversations de Rins et de son entourage, a-t-on pu le sentir à Phillip Island.

"Après tout, j'ai déjà roulé à Buriram, en 2017, en compagnie de Nicky Hayden pour Honda en Championnat du Monde Superbike", a rappelé Stefan Bradl.