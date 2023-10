Stefan Bradl: "La partecipazione a Buriram non è possibile".

Dopo il ritiro dal GP d'Australia, Alex Rins non è in grado di gareggiare per la LCR-Honda in Thailandia. Stefan Bradl e Iker Lecuona non sono disponibili come sostituti.

Mentre l'ospedale di Melbourne, dove nel 2018 è stata ricucita ad arte la complicata frattura alla caviglia del pilota LCR Honda Cal Crutchlow, sta ora verificando se Alex Rins sarà in grado di disputare il GP di Thailandia al Chang International Circuit il prossimo fine settimana, la Honda deve ancora una volta cercare un pilota sostitutivo.

Ma Stefan Bradl sta effettuando dei test a Jerez e Iker Lecuona sta partecipando alla finale del Campionato Mondiale Superbike al Circuito di Jerez dal 27 al 29 ottobre. La LCR-Honda ha quindi due opzioni: O Rins non verrà sostituito, oppure dovrà subentrare nuovamente un pilota sostitutivo lento come Takuma Takahashi, che ha perso ben 5,040 secondi dal miglior tempo della LCR-Honda venerdì a Misano e non è stato autorizzato a gareggiare sabato per aver superato la regola del 107%.

Stefan Bradl ha sostituito Rins alla LCR-Honda finora ad Assen/NL (13°), Buddh/India (15°) e poi a Motegi/Giappone (14°), dove è stato chiamato dalla HRC come pilota di riserva ed è intervenuto dopo che l'infortunato Rins (frattura complicata di tibia e perone sabato nella volata del Mugello) ha dovuto rinunciare per il troppo dolore.

Rins ha poi disputato il GP d'Indonesia due settimane dopo e ha corso anche il venerdì a Phillip Island, dove è stato il miglior pilota Honda con il 12° posto. Ma poi il dolore è diventato di nuovo insopportabile a causa delle viti allentate. Si è ritirato dal Gran Premio prima delle terze prove del sabato.

Ciò significa che nel 2023 non si è ancora svolto alcun Gran Premio con tutti i 22 piloti titolari.

"Sono tornato da Melbourne alle 7 di domenica mattina e sono atterrato a Monaco", ha dichiarato Stefan Bradl a SPEEDWEEK.com. "Perché questa settimana farò dei test a Jerez martedì e mercoledì e oggi volerò in Spagna. "Quindi in Tailandia non potrò sostituire il team LCR".

Questo programma di HRC ha impedito anche a Bradl di schierarsi a Phillip Island sabato al posto di Rins. "Non è mai stato pianificato fin dall'inizio che avrei corso in Australia", ha detto il bavarese.

Anche il boss del team LCR Lucio Cecchinello, ancora esultante per la splendida vittoria di Rins nel GP del Texas, non è esattamente entusiasta dell'eterno tira e molla tra Rins e il suo ambiente, che si è notato a Phillip Island.

"Dopo tutto, ho già corso a Buriram in passato, nel 2017 insieme a Nicky Hayden per la Honda nel Campionato Mondiale Superbike", ha detto Stefan Bradl.