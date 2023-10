Stefan Bradl: "A participação em Buriram não é possível".

Enquanto o hospital de Melbourne, onde a complicada fratura do tornozelo de Cal Crutchlow, piloto da LCR Honda, foi artisticamente remendada em 2018, está agora a investigar se Alex Rins poderá disputar o GP da Tailândia no Circuito Internacional de Chang no próximo fim de semana, a Honda está mais uma vez à procura de um piloto de substituição.

Mas Stefan Bradl está a testar em Jerez esta semana e Iker Lecuona está a participar na final do Campeonato do Mundo de Superbike no Circuito de Jerez de 27 a 29 de outubro. Portanto, a LCR-Honda tem duas opções: Ou Rins não será substituído, ou um piloto substituto lento como Takuma Takahashi terá de entrar novamente em ação, que perdeu uns impressionantes 5,040 segundos para o melhor tempo da LCR-Honda na sexta-feira em Misano e não foi autorizado a competir no sábado por ter excedido a regra dos 107 por cento.

Stefan Bradl substituiu Rins na LCR-Honda até ao momento em Assen/NL (13º), Buddh/Índia (15º) e depois em Motegi/Japão (14º), onde foi chamado pela HRC como piloto de reserva e entrou em ação depois de Rins, lesionado (fratura complicada da tíbia e do perónio no sábado no sprint em Mugello), ter tido de parar por causa de demasiadas dores.

Rins disputou o GP da Indonésia duas semanas mais tarde e também rodou na sexta-feira em Phillip Island, onde foi o melhor piloto Honda com o 12º lugar. Mas depois as dores voltaram a ser insuportáveis devido aos parafusos soltos. Retirou-se do Grande Prémio antes do terceiro treino de sábado.

Isto significa que ainda não se realizou nenhum Grande Prémio em 2023 com os 22 pilotos habituais.

"Voltei de Melbourne às 7h da manhã de domingo e aterrei em Munique", disse Stefan Bradl à SPEEDWEEK.com. "Porque vou testar em Jerez esta semana, na terça e na quarta-feira, e vou voar para Espanha hoje. "Por isso, na Tailândia não posso ir para a LCR."

Este calendário da HRC também significou que Bradl não pôde alinhar em Phillip Island no sábado, em vez de Rins. "Nunca foi planeado desde o início que eu iria correr na Austrália," descreveu o bávaro.

O chefe de equipa da LCR, Lucio Cecchinello, que ainda estava radiante com a fantástica vitória de Rins no GP do Texas, também não está propriamente entusiasmado com as eternas idas e vindas entre Rins e o seu ambiente, que se fizeram notar em Phillip Island.

"Afinal, eu já pilotei em Buriram antes, em 2017, junto com Nicky Hayden para a Honda no Campeonato Mundial de Superbike", Stefan Bradl olhou para trás.