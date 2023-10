Pit Beirer : Pas de châssis carbone pour l'équipe GASGAS ?

Brad Binder et Jack Miller sont passés du cadre en acier au nouveau châssis en carbone de KTM lors du GP du Japon (1.10.). Il est possible que le cadre en acier soit développé à l'avenir avec l'équipe GASGAS-Tech3.

Brad Binder et Jack Miller n'ont certes pas tout à fait répondu aux attentes de Red Bull-KTM en se classant respectivement 4e et 7e samedi lors de la course complète de 27 tours du GP d'Australie. Mais les places 1, 2 et 5 obtenues par les pilotes officiels KTM-MotoGP Binder, Miller et Pol Espargaró lors des essais chronométrés du vendredi ont également imposé un certain respect à la concurrence. Mais seuls Binder et Miller disposaient du nouveau châssis en carbone.

Le KTM Factory Racing Team a brillé au GP de Misano avec la quatrième place du pilote d'essai et wildcard Dani Pedrosa, qui a utilisé de manière surprenante le nouveau châssis en carbone, qui a ensuite été testé pour la première fois et approuvé par Binder et Miller lors des essais de lundi. Le coup d'envoi du développement avait été donné un an auparavant.

Après les débuts réussis de Dani Pedrosa, 38 ans, d'autres nouveaux châssis en carbone ont été commandés et produits, mais ils n'étaient pas encore opérationnels deux semaines plus tard en Inde (24 septembre). Ce n'est que pour le GP du Japon (1er octobre) que quatre châssis en carbone ont été acheminés par avion à Motegi. Le vendredi, les as de KTM ont comparé un cadre en carbone avec une version en acier ; le samedi, Binder et Miller n'ont utilisé que deux KTM en carbone.

Ce rôle de précurseur dans le nouveau matériau de châssis (la concurrence mise entièrement sur des monocoques en aluminium) est surprenant, car les Autrichiens ont toujours considéré le cadre en treillis tubulaire comme l'ADN et la religion de KTM.

Mais aujourd'hui, un nouveau patrimoine génétique se dessine chez KTM, du moins dans le championnat du monde MotoGP. SPEEDWEEK.com s'est renseigné auprès du directeur de KTM Motorsport, Pit Beirer : le cadre en acier a-t-il fait son temps ?

Pit, une question s'impose maintenant : Quand le GASGAS Factory Team, avec Pol Espargaró et Augusto Fernández, sera-t-il encore équipé de cadres en carbone en 2023 ?

Ce n'est pas notre priorité pour le moment. Pour nous, la priorité est de découvrir ce nouveau châssis dans un cas extrême, et le MotoGP est un cas extrême.

On l'a vu depuis le Japon : Si tu introduis un nouveau châssis en milieu de saison, tu dois d'abord le régler et découvrir quels sont les bons leviers à actionner, quelles que soient les conditions météo et la piste.

Nous avons fait venir les nouveaux châssis et les pièces de rechange par avion lors des Grands Prix.

L'important pour nous, c'est que Brad Binder dispose du package le plus performant qu'il souhaite, parce que c'est lui qui le met en œuvre le mieux.

Nous continuons à apprendre. A Motegi, nous avons fait une course sous la pluie et nous avons pu en tirer les premiers enseignements. Lors du warm-up humide de dimanche à Phillip Island, nous avons à nouveau pu rouler sous la pluie. En Australie, nous étions déjà bien mieux préparés pour les essais sous la pluie.

Jack et Brad se sont classés troisième et quatrième, Augusto et Pol n'étant pas loin derrière en sixième et huitième position.

Dans le box GASGAS-Tech3, nous ne verrons pas de cadre en carbone en 2023 ?

Nos deux pilotes titulaires Red Bull-KTM n'ont maintenant disputé que trois Grand Prix avec le châssis carbone. Nous avons absolument besoin de deux ou plusieurs autres Grand Prix avant de pouvoir évaluer correctement le potentiel du nouveau matériel. La saison sera alors en grande partie terminée.

Entre-temps, nous nous demandons s'il ne serait pas judicieux d'équiper nos deux différentes marques de MotoGP avec des matériaux de châssis différents.

À l'origine, notre objectif était de devenir champion du monde de MotoGP avec le cadre en acier tubulaire. Jusqu'à présent, nous avons remporté sept courses de MotoGP avec ce concept, deux avec Brad et cinq avec Miguel. Brad Binder a ainsi terminé sixième du championnat du monde en 2022, Pol Espargaró était déjà cinquième en 2020. Et avant le GP du Japon 2023, Brad occupait la quatrième place du championnat du monde avec le châssis acier.

Nous continuons à croire en l'acier et nous continuerons à tester et à développer de nouveaux châssis en acier. Le matériau dans lequel seront fabriqués les cadres chez GASGAS n'est pas déterminant. Il est tout à fait possible que nous continuions à développer en parallèle des châssis en carbone et en acier pour 2024.

80% de la grille de départ fait confiance aux châssis en aluminium. Les trois concepts de matériaux sont compétitifs, les temps se situent souvent à une seconde près.

Nous restons innovants et prenons une autre direction avec l'une de nos deux marques.

Est-ce que Pol Espargaró, Augusto Fernández ou même la recrue Pedro Acosta pourront faire un essai en carbone lors du test de Valence ?

Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de faire entrer à toute force les nouveaux châssis dans la deuxième équipe.

Nous voulons avant tout profiter des prochaines courses pour comprendre vraiment parfaitement le nouveau matériel et le régler afin de disposer d'un ensemble très stable pour les tests hivernaux et la saison à venir.

Brad Binder dit que le cadre en carbone fournit beaucoup plus d'adhérence à la roue arrière. Au sein de l'équipe Red Bull KTM, il n'est donc plus possible de revenir à l'acier ?

Personne n'a dit cela. Nous avons obtenu d'excellents résultats lors des tests, Dani a obtenu de superbes résultats à Misano avec la wildcard.

Nous n'excluons rien, ni en avant ni en arrière.

Pour le châssis en carbone, nous devons maintenant avoir la possibilité de l'essayer dans toutes les conditions météorologiques, à toutes les températures et sur tous les circuits.

Le matériau du châssis qui sera utilisé par le KTM Factory Team en 2024 n'a pas encore été définitivement décidé. Mais pour l'instant, les performances de ce châssis représentent clairement un bond en avant.

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.