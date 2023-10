Pit Beirer: nessun telaio in carbonio per il team GASGAS?

Brad Binder e Jack Miller sono passati dal telaio in acciaio al nuovo telaio in carbonio di KTM in occasione del GP del Giappone (1.10.). È possibile che il telaio in acciaio venga ulteriormente sviluppato con il team GASGAS-Tech3 in futuro.

Brad Binder e Jack Miller non hanno soddisfatto le aspettative della Red Bull-KTM al GP d'Australia, finendo rispettivamente al 4° e al 7° posto nella gara di sabato sulla distanza completa di 27 giri. Ma anche i piazzamenti al 1°, 2° e 5° posto dei piloti ufficiali KTM MotoGP Binder, Miller e Pol Espargaró nelle qualifiche di venerdì hanno suscitato un certo rispetto da parte della concorrenza. Ma solo Binder e Miller avevano a disposizione il nuovo telaio in carbonio.

Il KTM Factory Racing Team ha brillato al GP di Misano con il quarto posto del collaudatore e pilota wildcard Dani Pedrosa, che a sorpresa ha utilizzato il nuovo telaio in carbonio, che poi è stato provato per la prima volta anche da Binder e Miller nel test del lunedì e si è rivelato valido. Il segnale di partenza per lo sviluppo era stato dato un anno prima.

Dopo il successo del debutto del 38enne Dani Pedrosa, sono stati ordinati e prodotti altri nuovi telai in carbonio, ma non erano pronti per l'uso due settimane dopo in India (24 settembre). Solo dopo il GP del Giappone (1° ottobre) quattro telai in carbonio sono stati trasportati per via aerea a Motegi. Il venerdì gli assi della KTM confrontarono un telaio in carbonio ciascuno con una versione in acciaio; il sabato Binder e Miller utilizzarono solo due KTM in carbonio ciascuno.

Il ruolo pionieristico del nuovo materiale del telaio (la concorrenza si affida interamente a monoscocche in alluminio) è sorprendente, perché gli austriaci hanno sempre descritto il telaio tubolare in acciaio come il DNA e la religione di KTM.

Ma ora un nuovo DNA sta emergendo in KTM, almeno nel Campionato del Mondo MotoGP. SPEEDWEEK.com ha chiesto a Pit Beirer, Direttore Motorsport KTM: il telaio in acciaio ha fatto il suo tempo?

Pit, ora la domanda sorge spontanea: Quando il GASGAS Factory Team con Pol Espargaró e Augusto Fernández sarà ancora fornito di telai in carbonio nel 2023?

Al momento non è una nostra priorità. La nostra priorità ora è conoscere questo nuovo telaio in casi estremi, e la MotoGP è un caso estremo.

Lo abbiamo visto fin dal Giappone: Quando si introduce un nuovo telaio a metà stagione, la prima cosa da fare è metterlo a punto e scoprire quali sono le leve giuste per girare in ogni condizione atmosferica e su ogni pista.

Abbiamo trasportato il nuovo telaio e i pezzi di ricambio al Gran Premio per via aerea.

L'importante per noi è che Brad Binder abbia a disposizione il pacchetto di prestazioni più forte, perché è lui che lo implementa al meglio.

Stiamo ancora imparando. A Motegi abbiamo disputato una gara bagnata e abbiamo ottenuto le prime intuizioni. Nel warm-up bagnato di domenica a Phillip Island abbiamo potuto girare di nuovo sotto la pioggia. In Australia eravamo molto più preparati per le prove sotto la pioggia.

Jack e Brad si sono piazzati al terzo e quarto posto, mentre Augusto e Pol si sono piazzati non lontano, al sesto e all'ottavo posto.

Non vedremo telai in carbonio nel box GASGAS-Tech3 nel 2023?

I nostri due piloti Red Bull KTM hanno disputato solo tre Gran Premi con il telaio in carbonio. Abbiamo sicuramente bisogno di altri due o più Gran Premi prima di poter valutare correttamente il potenziale del nuovo materiale. Poi la stagione sarà in gran parte conclusa.

Nel frattempo, stiamo valutando se sia sensato equipaggiare i nostri due diversi marchi di MotoGP con telai di materiali diversi.

In origine, il nostro obiettivo era quello di diventare campioni del mondo MotoGP con il telaio a traliccio in acciaio. Finora abbiamo vinto sette gare di MotoGP con questo concetto, due con Brad e cinque con Miguel. Brad Binder è arrivato sesto nel Campionato del Mondo 2022 con questo telaio, Pol Espargaró era già quinto nel Campionato del Mondo 2020. E prima del GP del Giappone 2023, Brad era quarto nel WRC con il telaio in acciaio.

Crediamo ancora nell'acciaio e continueremo a testare e sviluppare nuovi telai in acciaio. Non è fondamentale il materiale di cui saranno fatti i telai di GASGAS. È molto probabile che continueremo a sviluppare in parallelo i telai in carbonio e in acciaio per il 2024.

L'80% del campo di partenza si affida a telai in alluminio. Tutti e tre i concetti di materiale sono competitivi, i tempi sono spesso entro il secondo.

Continueremo a innovare e ad andare in una direzione diversa con uno dei nostri due marchi.

Pol Espargaró, Augusto Fernández o anche il debuttante Pedro Acosta potranno fare un giro di prova in carbonio ai test di Valencia?

Al momento non abbiamo intenzione di portare il nuovo telaio anche nella seconda squadra.

Vogliamo soprattutto sfruttare le prossime gare per capire alla perfezione il nuovo materiale e per mettere a punto un pacchetto molto stabile per i test invernali e per la prossima stagione.

Brad Binder afferma che il telaio in carbonio offre molto più grip al posteriore. Quindi non c'è modo di tornare all'acciaio per il team Red Bull KTM?

Nessuno ha detto questo. Abbiamo ottenuto ottimi risultati nei test, Dani ha ottenuto ottimi risultati con la wildcard a Misano.

Non escludiamo nulla, né in avanti né indietro.

Con il telaio in carbonio, ora dobbiamo avere l'opportunità di provarlo in tutte le condizioni atmosferiche, a tutte le temperature e su tutte le piste.

Non è ancora stato deciso quale materiale del telaio verrà utilizzato dal KTM Factory Team 2024. Ma al momento le prestazioni di questo telaio sono chiaramente un balzo in avanti.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.