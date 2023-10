Pit Beirer: Não há chassis de carbono para a equipa GASGAS?

Brad Binder e Jack Miller trocaram o quadro de aço pelo novo chassis de carbono da KTM no GP do Japão (1.10.). Possivelmente, o quadro de aço será desenvolvido com a equipa GASGAS-Tech3 no futuro.

Brad Binder e Jack Miller não corresponderam às expectativas da Red Bull-KTM no GP da Austrália, terminando em 4º e 7º na corrida de 27 voltas de sábado. Mas os 1º, 2º e 5º lugares dos pilotos de fábrica da KTM MotoGP, Binder, Miller e Pol Espargaró, na qualificação de sexta-feira, também mereceram algum respeito por parte da concorrência. Mas apenas Binder e Miller tinham à sua disposição o novo chassis de carbono.

A KTM Factory Racing Team brilhou no GP de Misano com o quarto lugar do piloto de testes e wildcard Dani Pedrosa, que surpreendentemente utilizou o novo chassis de carbono, que também foi testado por Binder e Miller pela primeira vez no teste de segunda-feira e que foi considerado bom. O sinal de partida para o desenvolvimento tinha sido dado um ano antes.

Após a estreia bem sucedida de Dani Pedrosa, de 38 anos, foram encomendados e produzidos novos chassis de carbono, mas não estavam prontos para serem utilizados duas semanas mais tarde na Índia (24 de setembro). Só no GP do Japão (1 de outubro) é que quatro chassis de carbono foram transportados por via aérea para Motegi. Na sexta-feira, os ases da KTM compararam um quadro de carbono cada com uma versão de aço; no sábado, Binder e Miller utilizaram apenas duas KTM de carbono cada.

O papel pioneiro com o novo material de chassis (a competição assenta inteiramente em monocoques de alumínio) é surpreendente, porque os austríacos sempre descreveram o quadro tubular de aço como o ADN e a religião da KTM.

Mas agora está a surgir um novo ADN na KTM, pelo menos no Campeonato do Mundo de MotoGP. O SPEEDWEEK.com perguntou ao Diretor de Desportos Motorizados da KTM, Pit Beirer: O quadro de aço já teve o seu tempo?

Pit, a questão coloca-se agora: Quando é que a GASGAS Factory Team, com Pol Espargaró e Augusto Fernández, ainda vai receber quadros de carbono em 2023?

De momento, essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade agora é conhecer este novo chassis em casos extremos, e o MotoGP é um caso extremo.

Já vimos isso desde o Japão: Quando se traz um novo chassis a meio da época, a primeira coisa que se tem de fazer é configurá-lo e descobrir quais são as alavancas certas para rodar em todas as condições climatéricas e em todas as pistas.

Transportámos o novo chassis e as peças sobressalentes para o Grande Prémio por via aérea.

O importante para nós agora é que Brad Binder tenha o pacote de desempenho mais forte à sua disposição, porque é ele quem o implementa melhor.

Estamos sempre a aprender. Em Motegi tivemos uma corrida com chuva e obtivemos algumas primeiras percepções. No warm-up molhado de domingo, em Phillip Island, pudemos rodar novamente à chuva. Na Austrália, estávamos muito mais bem preparados para os treinos com chuva.

Jack e Brad terminaram em terceiro e quarto, com Augusto e Pol não muito atrás, em sexto e oitavo.

Não veremos quadros de carbono na box da GASGAS-Tech3 em 2023?

Os nossos dois pilotos regulares da Red Bull KTM ainda só fizeram três Grandes Prémios com o chassis de carbono. Precisamos definitivamente de mais dois ou mais Grandes Prémios até podermos avaliar corretamente o potencial do novo material. Nessa altura, a época estará praticamente terminada.

Entretanto, estamos a considerar se faz sentido equipar as nossas duas marcas diferentes de MotoGP com materiais de chassis diferentes.

Originalmente, o nosso objetivo era tornarmo-nos campeões mundiais de MotoGP com o quadro de aço treliçado. Até à data, ganhámos sete corridas de MotoGP com este conceito, duas com o Brad e cinco com o Miguel. Brad Binder terminou em sexto no Campeonato do Mundo de 2022 com ele, Pol Espargaró já era quinto no Campeonato do Mundo de 2020. E antes do GP do Japão de 2023, Brad estava em quarto lugar no WRC com o chassis de aço.

Continuamos a acreditar no aço e continuaremos a testar e a desenvolver novos chassis de aço. Não é crucial o material de que os quadros serão feitos na GASGAS. É bem possível que continuemos a desenvolver em paralelo o chassis de carbono e o de aço para 2024.

80 por cento do pelotão de partida assenta em chassis de alumínio. Todos os três conceitos de materiais são competitivos, os tempos estão frequentemente dentro de um segundo.

Continuaremos a inovar e a seguir uma direção diferente com uma das nossas duas marcas.

Será que Pol Espargaró, Augusto Fernández ou mesmo o estreante Pedro Acosta vão poder fazer uma prova de carbono no teste de Valência?

De momento, não é nosso plano levar o novo chassis à força também para a segunda equipa.

Queremos, antes de mais, utilizar as próximas corridas para compreender na perfeição o novo material e prepará-lo para ter um conjunto muito estável para os testes de inverno e para a próxima época.

Brad Binder afirma que o quadro de carbono proporciona muito mais aderência traseira. Então a equipa Red Bull KTM não vai voltar ao aço?

Ninguém disse isso. Obtivemos excelentes resultados nos testes, o Dani obteve óptimos resultados com o wildcard em Misano.

Não estamos a excluir nada, nem para a frente nem para trás.

Com o chassis de carbono, temos agora de ter a oportunidade de o experimentar em todas as condições climatéricas, a todas as temperaturas e em todas as pistas.

O material do chassis que será utilizado na KTM Factory Team de 2024 ainda não foi definitivamente decidido. Mas, de momento, o desempenho deste chassis é claramente um salto em frente.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.