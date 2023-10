Alex Rins confirme : Pas de participation au GP de Thaïlande

Le 10 juin, Alex Rins a lourdement chuté lors du sprint du GP d'Italie dans la rapide Arrabbiata 1 (virage 8 du circuit du Mugello). Il souffre d'une double fracture du tibia et d'une double fracture du péroné. Deux opérations à Florence et à Madrid et 16 jours d'hospitalisation au total ont été nécessaires par la suite.

Les douleurs nerveuses ont été particulièrement difficiles à supporter pour l'Espagnol de 27 ans et son retour a dû être reporté à plusieurs reprises. Fin septembre, le pilote du LCR a fait une tentative au GP du Japon, mais il a dû céder sa RC213V à Stefan Bradl après les essais du vendredi. Deux semaines plus tard, lors du GP d'Indonésie, Rins a terminé pour la première fois un week-end de course après quatre mois d'absence pour cause de blessure et a été récompensé par une neuvième place lors d'une course de GP riche en rebondissements.

Le week-end dernier, en Australie, les douleurs étaient une fois de plus trop fortes et Rins n'a pas repris la piste samedi sur le circuit du Grand Prix de Phillip Island. Au lieu de cela, il a passé des examens à Melbourne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'a bougé, a-t-il déclaré, soulagé. Afin d'en savoir plus sur les problèmes et de consulter ses médecins, il est rentré en Espagne dimanche.

Mardi, un nouveau contrôle était prévu à Madrid. Le vainqueur d'Austin a alors fait savoir via ses canaux de médias sociaux : "Je suis heureux après la visite. La blessure continue d'évoluer positivement. Nous avons identifié la cause de la douleur et nous allons procéder à une petite intervention pour la soulager. Je ne serai pas présent en Thaïlande, mais nous continuons à travailler pour un rétablissement complet".

Le LCR Honda Castrol Team n'a pas encore indiqué si Rins serait remplacé à Buriram, ni comment il le serait. Le fait est que ni Stefan Bradl (tests à Jerez) ni Iker Lecuona (finale du championnat du monde Superbike à Jerez) ne sont disponibles.

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.