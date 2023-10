Alex Rins conferma: Nessuna partecipazione al GP di Thailandia

Il 10 giugno, Alex Rins è caduto pesantemente nella volata del GP d'Italia nella veloce Arrabbiata 1 (curva 8 del Circuito del Mugello). Nella caduta ha riportato una doppia frattura della tibia e del polpaccio, anch'esso rotto in due punti. Sono state necessarie due operazioni a Firenze e a Madrid e un totale di 16 giorni di ospedale.

Il 27enne spagnolo è stato particolarmente tormentato dal dolore ai nervi, per cui il suo rientro è stato rimandato più volte. In occasione del GP del Giappone, il pilota LCR ha fatto un tentativo alla fine di settembre, ma ha dovuto cedere la sua RC213V a Stefan Bradl dopo le sessioni di prove del venerdì. Due settimane dopo, al GP d'Indonesia, Rins ha concluso un weekend di gara per la prima volta dopo una pausa di quattro mesi per infortunio ed è stato premiato con il 9° posto in una gara GP piena di fallimenti.

Lo scorso fine settimana in Australia, tuttavia, il dolore è stato ancora una volta troppo forte e Rins non è sceso in pista sabato sul circuito del Gran Premio di Phillip Island. Si è invece sottoposto a un controllo a Melbourne. Almeno non si è spostato nulla, ha riferito in seguito, sollevato. Tuttavia, per andare a fondo dei problemi e consultare i suoi medici, domenica ha iniziato il viaggio di ritorno in Spagna.

Il prossimo controllo era previsto per martedì a Madrid. Il vincitore di Austin ha poi annunciato tramite i suoi canali social media: "Sono felice dopo la visita. L'infortunio continua a svilupparsi positivamente. Abbiamo identificato la causa del dolore e faremo un piccolo intervento per alleviarlo. Non sarò presente in Thailandia, ma continuiamo a lavorare per un pieno recupero".

Il team LCR Honda Castrol non ha ancora comunicato se e come Rins sarà sostituito a Buriram. Fatto sta che né Stefan Bradl (test a Jerez) né Iker Lecuona (finale del Campionato Mondiale Superbike a Jerez) sono disponibili.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.