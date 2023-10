Alex Rins confirma: Não participará no GP da Tailândia

Em 10 de junho, Alex Rins sofre um forte acidente no sprint do GP de Itália na rápida Arrabbiata 1 (curva 8 do circuito de Mugello). No processo, sofreu uma dupla fratura da tíbia e um osso da barriga da perna que também ficou partido em dois sítios. Foram necessárias duas operações em Florença e Madrid e um total de 16 dias de hospitalização.

O espanhol de 27 anos foi particularmente afetado por dores nos nervos, pelo que o seu regresso à competição teve de ser adiado várias vezes. No GP do Japão, o piloto da LCR fez uma tentativa no final de setembro, mas teve de entregar a sua RC213V a Stefan Bradl após as sessões de treinos de sexta-feira. Duas semanas mais tarde, no GP da Indonésia, Rins terminou um fim de semana de corrida pela primeira vez após uma paragem de quatro meses por lesão e foi recompensado com o 9º lugar numa corrida de GP repleta de falhas.

No entanto, no fim de semana passado, na Austrália, as dores voltaram a ser demasiado fortes e Rins não foi ao circuito do Grande Prémio de Phillip Island no sábado. Em vez disso, ele foi submetido a um check-up em Melbourne. Pelo menos nada mudou, relatou ele depois, aliviado. No entanto, para resolver os problemas e consultar os seus médicos, iniciou a sua viagem de regresso a Espanha no domingo.

O próximo controlo foi marcado para terça-feira, em Madrid. O vencedor de Austin anunciou então através dos seus canais nas redes sociais: "Estou feliz depois da visita. A lesão continua a evoluir positivamente. Identificámos a causa da dor e vamos fazer uma pequena intervenção para a aliviar. Não vou estar presente na Tailândia, mas continuamos a trabalhar para uma recuperação total".

A equipa LCR Honda Castrol ainda não anunciou se e como Rins será substituído em Buriram. O facto é: Nem Stefan Bradl (testes em Jerez) nem Iker Lecuona (final do Campeonato do Mundo de Superbikes em Jerez) estão disponíveis.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.