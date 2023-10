Pecco Bagnaia : "Ds était la seule option pour Jorge".

Le leader du championnat du monde MotoGP Pecco Bagnaia parle de sa stratégie lors de la course de Phillip Island et raconte les pensées qui lui ont traversé l'esprit lorsque son rival au championnat du monde Jorge Martin s'est éloigné.

Lorsque les feux de départ se sont éteints au départ de la course principale du MotoGP à Phillip Island, Jorge Martin s'est précipité sur le peloton. Le pilote Prima-Pramac-Ducati était équipé de pneus tendres et voulait donc prendre l'avantage sur le reste du peloton le plus tôt possible, comme le savait également Francesco "Pecco" Bagnaia.

"Aujourd'hui, il était très important de rester calme", a expliqué le leader du championnat du monde. "Quand j'ai vu Jorge s'éloigner, j'ai su que c'était la seule option pour lui parce qu'il avait choisi les pneus tendres. Il devait se créer un matelas pour les derniers tours", a raconté le pilote d'usine Ducati, qui a terminé la course en deuxième position derrière le vainqueur Johann Zarco.

"J'ai vu que Brad essayait de le suivre et je me suis dit que j'étais peut-être un peu lent", a avoué l'Italien, qui était en quatrième position en début de course derrière Brad Binder et Fabio Di Giannantonio. "J'ai ensuite accéléré un peu, mais pas trop, car je savais que le pneu arrière médium se dégraderait davantage si je ne le ménageais pas", ajoutait-il.

La patience a porté ses fruits. "Après sept, huit ou dix tours, j'ai vu que l'avance que Brad et Jorge avaient prise n'augmentait plus. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais en bonne position. Je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas que je provoque un crash en essayant de les rattraper. Il était clair qu'ils allaient se battre et qu'il serait plus facile de les rattraper. J'ai adopté une stratégie de course très différente de celle que j'avais adoptée à Mandalika", a raconté Bagnaia, qui a eu raison.

Dans le dernier tour, il a dépassé Martin, qui a reculé à la cinquième place. Le pilote d'usine Ducati a ainsi pu augmenter son avance au classement du championnat du monde à 27 points. "Je savais que je devais faire attention à mon pneu arrière et rester calme", a ajouté le Turinois de 26 ans.

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.