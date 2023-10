Pecco Bagnaia: "Il Ds era l'unica opzione per Jorge".

Pecco Bagnaia, leader del Campionato del Mondo MotoGP, parla della sua strategia nella gara di Phillip Island e ci racconta quali pensieri gli sono passati per la testa quando il suo rivale Jorge Martin si è allontanato.

Quando si è spento il semaforo alla partenza della gara principale della MotoGP a Phillip Island, Jorge Martin si è affrettato a prendere il largo. Il pilota della Prima-Pramac Ducati montava le gomme morbide e voleva quindi ottenere un vantaggio iniziale sul resto del gruppo, come sapeva anche Francesco "Pecco" Bagnaia.

"Oggi era molto importante mantenere la calma", ha spiegato il leader del Campionato del Mondo. "Quando ho visto Jorge allontanarsi, ho capito che era l'unica opzione per lui, perché aveva scelto la gomma morbida. Aveva bisogno di un cuscino per gli ultimi giri", ha raccontato il pilota della Ducati, che ha concluso la gara in seconda posizione dietro al vincitore Johann Zarco.

"Ho visto Brad che cercava di seguirlo e allora ho pensato che forse ero un po' troppo lento", ha confessato l'italiano, che all'inizio della gara era in quarta posizione dietro a Brad Binder e Fabio Di Giannantonio. "Poi ho alzato un po' il ritmo, ma non troppo, perché sapevo che il pneumatico medio posteriore si sarebbe degradato di più se non ci fossi andato piano", ha aggiunto.

La pazienza ha dato i suoi frutti. "Dopo sette, otto o dieci giri ho visto che il distacco di Brad e Jorge non aumentava. Ho capito che ero in una buona posizione. Ho pensato che non dovevo causare un incidente mentre cercavo di raggiungerli. Era chiaro che avrebbero avuto un duello e poi sarebbe stato più facile raggiungerli. Ho seguito una strategia di gara completamente diversa rispetto a Mandalika", ha riferito Bagnaia, che aveva ragione.

All'ultimo giro ha passato Martin, che a sua volta è sceso al quinto posto. Questo ha permesso al pilota della Ducati di aumentare il suo vantaggio nella classifica del Campionato del Mondo a 27 punti. "Sapevo di dover controllare la gomma posteriore e di dover rimanere calmo", ha aggiunto il 26enne torinese.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.