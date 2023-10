Pecco Bagnaia: "Ds era a única opção para Jorge".

O líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, fala sobre a sua estratégia na corrida de Phillip Island e diz-nos o que lhe passou pela cabeça quando o seu rival no Campeonato do Mundo, Jorge Martin, se afastou.

Quando as luzes se apagaram no início da corrida principal de MotoGP em Phillip Island, Jorge Martin afastou-se rapidamente do pelotão. O piloto da Prima-Pramac Ducati estava a usar os pneus macios e, portanto, queria obter uma vantagem inicial sobre o resto do pelotão, como Francesco "Pecco" Bagnaia também sabia.

"Hoje foi muito importante manter a calma", explicou o líder do Campeonato do Mundo. "Quando vi o Jorge a afastar-se, sabia que essa era a única opção para ele, porque tinha escolhido o pneu macio. Ele precisava de ter uma almofada para as últimas voltas," contou o piloto da Ducati, que terminou a corrida em segundo lugar atrás do vencedor Johann Zarco.

"Vi o Brad a tentar segui-lo e foi aí que pensei que talvez estivesse um pouco lento demais", confessou o italiano, que estava na quarta posição atrás de Brad Binder e Fabio Di Giannantonio no início da corrida. "Depois aumentei um pouco o ritmo, mas não demasiado, porque sabia que o pneu médio traseiro se iria degradar mais se não fosse mais brando", acrescentou.

A paciência valeu a pena. "Depois de sete, oito ou dez voltas vi que a diferença que o Brad e o Jorge tinham aberto não estava a aumentar. Percebi então que estava numa boa posição. Pensei para mim próprio que não podia causar um acidente enquanto tentava apanhá-los. Era evidente que eles iriam travar um duelo e depois seria mais fácil apanhá-los. Segui uma estratégia de corrida completamente diferente da de Mandalika", relatou Bagnaia, que tinha razão.

Na última volta passou Martin, que por sua vez caiu para o quinto lugar. Isto permitiu ao piloto da fábrica da Ducati aumentar a sua vantagem na classificação do Campeonato do Mundo para 27 pontos. "Sabia que tinha de ter cuidado com o pneu traseiro e manter a calma," acrescentou o piloto de 26 anos de Turim.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.