LCR dispensa substituto de Rins em Buriram

Alex Rins, que continua a sofrer as consequências da sua complicada lesão na perna direita, vai falhar o GP da Tailândia do próximo fim de semana. A LCR acaba de confirmar que ele não será substituído.

Alex Rins sofreu uma dupla fratura da tíbia e do perónio no sprint de Mugello, a 10 de junho. Em Phillip Island, teve de interromper novamente o seu regresso no sábado devido a fortes dores. Isto significa que o espanhol de 27 anos já falhou nove Grandes Prémios esta época (com um nono lugar na Indonésia há uma semana e meia).

Depois de uma visita a Madrid ontem, é evidente que a equipa LCR Honda Castrol também terá de passar sem o vencedor de Austin em Buriram no próximo fim de semana. Os médicos identificaram uma hérnia na zona do perónio como a possível causa das dores. Rins será submetido a uma pequena intervenção na perna direita na quinta-feira para melhorar o processo de cura.

A equipa cliente Honda de Lucio Cecchinello não vai apresentar um substituto para o catalão no GP da Tailândia. O anúncio correspondente foi feito na quarta-feira.