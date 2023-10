Fabio Quartararo: recuerdos variados de Buriram

El actual triplete en el extranjero con tres Grandes Premios consecutivos empezó bien para Fabio Quartararo con un sólido tercer puesto en el GP de Indonesia en Mandalika, pero en Phillip Island el Campeón del Mundo de 2021 tuvo que aceptar un revés. Partiendo desde la 17ª posición de la parrilla, no pudo pasar del 14º puesto en la carrera principal del sábado.

No hubo posibilidad de revancha el domingo debido a las fuertes rachas de viento, y no se pensó en disputar el sprint en Australia. "No estábamos en la mejor posición de salida, pero me hubiera gustado ver nuestro potencial en el sprint. Pero el tiempo no lo permitió el domingo y fue una pena porque me gusta mucho la pista", lamentó el piloto oficial de Yamaha.

"Tuvimos un fin de semana difícil en Phillip Island, así que sabemos que tenemos que trabajar", pero los ojos de Fabio ya están puestos en el próximo GP de Tailandia. "Esperamos que el tiempo mejore. El año pasado la carrera en el circuito de Chang no salió según lo previsto, pero en general me gusta mucho la pista. Sin duda volveremos a dar el 100% para volver a estar entre los primeros".

De hecho, "El Diablo" sufrió un fiasco el año pasado en un lluvioso día de carrera en Buriram, terminando 17º, lo que devolvió a Pecco Bagnaia, a la postre campeón del mundo, a una distancia asombrosa en la lucha por el título. En 2019, sin embargo, Quartararo ya había logrado la pole position como debutante en el GP de Tailandia, perdiendo la batalla por la victoria por solo 0,171 s frente a Marc Márquez.

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins Honda 65. 18. Rins Honda 65. 19. Rins Honda 65. 20. Rins Honda 65. 21. Rins Honda 65. 22. Bagnaia, 366 puntos. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.