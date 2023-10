Fabio Quartararo: ricordi contrastanti di Buriram

L'attuale tripletta d'oltreoceano con tre Gran Premi consecutivi è iniziata bene per Fabio Quartararo con un ottimo terzo posto al GP d'Indonesia a Mandalika, ma a Phillip Island il Campione del Mondo 2021 ha dovuto accettare una battuta d'arresto. Partito dal 17° posto sulla griglia di partenza, non è riuscito ad andare oltre il 14° posto nella prima gara principale del sabato.

Non c'è stata possibilità di rivincita domenica, a causa delle forti raffiche di vento, e non si è pensato di organizzare lo sprint in Australia. "Non eravamo nella migliore posizione di partenza, ma mi sarebbe piaciuto vedere il nostro potenziale in volata. Ma il tempo non lo ha permesso domenica ed è stato un peccato perché la pista mi piace molto", si è rammaricato il pilota ufficiale Yamaha.

"Abbiamo avuto un fine settimana difficile a Phillip Island, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare", ma lo sguardo di Fabio è già rivolto al prossimo GP di Thailandia. "Speriamo in un tempo migliore. L'anno scorso la gara sul circuito di Chang non è andata secondo i piani, ma in generale la pista mi piace molto. Sicuramente daremo di nuovo il 100 per cento per tornare ai vertici".

In effetti, l'anno scorso "El Diablo" ha subito un fiasco in una giornata di gara piovosa a Buriram, chiudendo al 17° posto, il che ha riportato l'eventuale campione del mondo Pecco Bagnaia a distanza di sicurezza nella lotta per il titolo. Nel 2019, tuttavia, Quartararo era già stato in pole position come rookie al GP di Thailandia, perdendo la battaglia per la vittoria per soli 0,171 secondi contro Marc Márquez.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.