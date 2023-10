Après Marc Márquez : qui sera le porte-flambeau de Honda ?

Lorsque l'on se retrouve dans les ténèbres, il est généralement possible de trouver une issue si l'on dispose de compétences et de volonté. A condition de trouver aussi une torche.

Personne ne doutera que la Honda Racing Corporation, qui est actuellement clairement dans l'obscurité, manquerait de compétence ou de volonté. Le constructeur le plus couronné de succès de l'histoire du sport motocycliste dispose définitivement des capacités d'ingénierie et de la détermination entrepreneuriale pour se sortir lui-même de cette obscurité. Mais qui tiendra le flambeau ?

Honda a besoin d'un bon pilote. Quelqu'un avec des compétences, du dévouement et la patience nécessaire... Car ces choses prennent du temps.

Avec la confirmation du départ de Marc Márquez, de nombreuses spéculations ont inévitablement vu le jour. Il y a des possibilités intéressantes.

Johann Zarco dispose d'une grande expérience - et vient en plus de Ducati. Lucio Cecchinello a toutefois insisté pour que le désormais vainqueur du MotoGP reste dans ses rangs. Le Français lui-même a clairement fait savoir en Australie qu'il n'était pas un bouche-trou pour une saison et qu'il préférait un contrat de deux ans avec LCR. Mais le HRC pourrait-il encore faire changer d'avis les deux parties avec des arguments valables ?

Le nom de Miguel Oliveira revient sans cesse. Un autre pilote qui combine les compétences d'un quintuple vainqueur de MotoGP avec de l'expérience et une intelligence prononcée. Et une part de rancœur, car il a dû céder sa place à Jack Miller chez Red Bull KTM, puis a refusé avec défi l'offre de GASGAS-Tech3 et a tenté un nouveau départ - avec Aprilia, mais seulement avec le statut d'équipe cliente. Il ne cache pas son souhait de réintégrer le plus rapidement possible une équipe d'usine. Mais il a des exigences élevées.

Iker Lecuona a pu acquérir cinq fois de l'expérience en MotoGP cette saison en tant que remplaçant. L'Espagnol fait preuve d'enthousiasme, mais n'a pas un grand palmarès à son actif. Il pourrait cependant au moins faire de nombreux tours pour tester des pièces. Il a l'élan d'un pilote qui veut absolument faire ses preuves une nouvelle fois en MotoGP et qui saisit toutes les opportunités.

En théorie, Pol Espargaró se retrouve lui aussi sans contrat de pilote titulaire pour 2024, puisqu'il doit laisser la place à l'ambitieux Pedro Acosta chez GASGAS Factory Racing Tech3. Mais ni Pol ni l'équipe Repsol n'ont envie d'ajouter un nouveau chapitre à leur calvaire de deux ans marqué par les crashs. Personne ne voudrait voir cela se reproduire.

Avec le passage de Marc au sein de l'équipe Gresini Racing, il y a cependant un autre candidat qui, à un stade avancé de la saison, se retrouve encore sans moto pour 2024 : Fabio Di Giannantonio qui, s'il n'a guère brillé lors de sa première année et demie dans la catégorie reine, s'est en revanche bien illustré lors des courses récentes. Après deux résultats dans le top 10 en Inde, le Romain de 25 ans s'est classé 7e au sprint et 4e dans la course principale en Indonésie. Samedi dernier, lors d'un Grand Prix anticipé à Phillip Island, il est monté pour la première fois sur le podium du MotoGP en troisième position après un dernier tour spectaculaire. Ce n'est pas une mauvaise carte de visite pour un pilote au chômage.

Ce sera donc intéressant.

Au départ de Marc Márquez, le budget de Honda poussera un soupir de soulagement (et sera peut-être même dopé par une éventuelle pénalité contractuelle). Il y a donc plus qu'assez pour toutes les personnes citées ci-dessus pour sacrifier l'espoir d'un succès à court terme et aider plutôt Honda à retrouver la forme.

Tous les porteurs de flambeau potentiels ne sont pas des pilotes

Marc lui-même a parlé ouvertement cette année de la nécessité pour Honda de se débarrasser de son mode de fonctionnement conservateur en recrutant (c'est-à-dire en débauchant) certains des talents qui ont contribué à l'essor des marques européennes.

HRC l'a reconnu, du moins indirectement, lorsque Shinichi Kokubu, directeur général de longue date de HRC, a dû quitter son poste. Il occupait des rôles de premier plan depuis les années 1990.

Le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a récemment reconnu dans une interview au quotidien sportif italien "La Gazzetta dello Sport" qu'il avait refusé une offre du Japon. Après avoir déjà péniblement mené Ducati au sommet, il ne voulait plus relever le défi chez Honda. Ou peut-être avait-il le sentiment qu'il n'y aurait pas la même autorité que celle dont il jouit à Borgo Panigale, où il peut faire à peu près tout ce qu'il veut ?

Il y a bien sûr d'autres ingénieurs, mais pas aussi renommés. Néanmoins, on peut être sûr que le manager de l'équipe Repsol-Honda, Alberto Puig, frappe à quelques portes.

Ensuite, il y a un nom tout aussi important, même s'il ne s'agit ni d'un pilote, ni d'un ingénieur : Carmelo Ezpeleta, le patron de Dorna. Comme toujours, il joue un rôle décisif.

Avant même que la bombe des transferts de Marc n'explose, Carmelo avait lancé l'idée d'aider les constructeurs japonais en difficulté avec des "concessions" particulières. Ces concessions, comme le développement du moteur en cours de saison et les essais illimités, ont aidé Ducati, KTM et Aprilia à devenir compétitifs.

Ducati n'est pas très favorable à cette idée et les décisions doivent être prises à l'unanimité au sein de l'association des constructeurs MSMA. Mais en fin de compte, c'est Ezpeleta qui est le patron...

Et le candidat le plus important ?

Il reste Marc Márquez. Il n'a signé qu'un contrat d'un an avec Gresini. Si Honda parvient à faire volte-face l'année prochaine, il pourrait revenir - avec l'apport de Ducati, sa pure détermination et son talent hors norme.

Des choses plus étranges sont déjà arrivées.