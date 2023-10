Dopo Marc Márquez: chi sarà il tedoforo della Honda?

Dopo undici anni, HRC dovrà fare a meno del sei volte campione della MotoGP Marc Márquez al termine della stagione 2023. L'editorialista Michael Scott alla ricerca di un nuovo riferimento per il gigante in crisi.

Se ci si trova nell'oscurità, di solito si riesce a trovare una via d'uscita, con competenza e forza di volontà. A patto di trovare anche una torcia.

Nessuno dubiterà che Honda Racing Corporation, che al momento si trova chiaramente nell'oscurità, manchi di competenza o di forza di volontà. Il costruttore di maggior successo nella storia del motociclismo ha sicuramente le capacità ingegneristiche e la determinazione imprenditoriale per tirarsi fuori dalle tenebre. Ma chi terrà alta la fiaccola?

Honda ha bisogno di un buon pilota. Uno con abilità, dedizione e la necessaria pazienza... Perché queste cose richiedono tempo.

Con la conferma della partenza di Marc Márquez, le speculazioni si sono inevitabilmente moltiplicate. Ci sono alcune possibilità interessanti.

Johann Zarco ha molta esperienza e proviene dalla Ducati. Lucio Cecchinello, tuttavia, ha spinto per mantenere il vincitore della MotoGP tra le sue fila. Il francese stesso ha chiarito in Australia di non essere un ripiego per una stagione e di preferire un contratto biennale con LCR. Ma HRC potrebbe far cambiare idea a entrambe le parti con argomenti convincenti?

Il nome di Miguel Oliveira continua a venire fuori. Un altro pilota che combina le capacità di un cinque volte vincitore della MotoGP con l'esperienza e l'intelligenza. E una parte di risentimento perché ha dovuto lasciare il suo posto alla Red Bull KTM per Jack Miller, poi ha rifiutato con sfida l'offerta di GASGAS-Tech3 e si è avventurato in un nuovo inizio - con Aprilia, ma anche solo con lo status di team cliente. Non nasconde il suo desiderio di tornare al più presto in un team ufficiale. Tuttavia, le sue richieste sono elevate.

A Iker Lecuona è stato permesso di fare esperienza in MotoGP per cinque volte in questa stagione come sostituto. Lo spagnolo mostra entusiasmo, ma non ha un grande curriculum. Tuttavia, potrebbe almeno fare molti giri per testare le parti. Ha la grinta di un pilota che vuole dimostrare di nuovo il proprio valore in MotoGP e coglierà ogni occasione per farlo.

Teoricamente, Pol Espargaró è ora anche senza un contratto da pilota titolare per il 2024, perché deve fare spazio nel GASGAS Factory Racing Tech3 all'emergente Pedro Acosta. Ma né Pol né il team Repsol sono disposti ad aggiungere un altro capitolo alla loro sofferenza durata due anni e costellata di incidenti. Nessuno vorrebbe che ciò accadesse di nuovo.

Con il passaggio di Marc al Gresini Racing Team, tuttavia, c'è un altro candidato che, in una fase avanzata della stagione, è ancora senza una moto per il 2024: Fabio Di Giannantonio, che, sebbene nel suo primo anno e mezzo nella classe regina abbia avuto pochi spunti brillanti, nelle ultime gare si è messo in luce. Il 25enne romano ha fatto seguire ai due risultati nella top-10 in India un settimo posto nella gara sprint in Indonesia e un quarto posto nella gara principale. Sabato scorso, in un Gran Premio anticipato a Phillip Island, è salito per la prima volta sul podio della MotoGP al terzo posto dopo uno spettacolare ultimo giro. Un biglietto da visita niente male per un pilota disoccupato.

Sarà quindi interessante.

Alla partenza di Marc Márquez, il bilancio della Honda tirerà un sospiro di sollievo (e potrebbe anche essere incrementato da eventuali penalità contrattuali). Quindi c'è più che abbastanza per sacrificare le speranze di successo a breve termine e aiutare invece la Honda a tornare in forma.

Non tutti i potenziali tedofori sono piloti

Quest'anno Marc stesso ha parlato apertamente della necessità per Honda di liberarsi dei suoi atteggiamenti conservatori, reclutando (cioè, sottraendo) alcuni dei talenti che hanno guidato l'ascesa dei marchi europei.

HRC lo ha riconosciuto, almeno indirettamente, quando Shinichi Kokubu, direttore generale HRC di lunga data, ha dovuto prendere il cappello. Aveva ricoperto ruoli di primo piano fin dagli anni Novanta.

Gigi Dall'Igna, capo delle corse Ducati, ha ammesso solo di recente in un'intervista al quotidiano sportivo italiano "La Gazzetta dello Sport" di aver rifiutato un'offerta dal Giappone. Avendo già condotto faticosamente la Ducati ai vertici, non voleva accettare la sfida della Honda. O forse ha pensato che lì non avrebbe avuto la stessa autorità di cui gode a Borgo Panigale, dove può fare praticamente tutto quello che vuole?

Ci sono altri ingegneri, naturalmente, ma nessuno così rinomato. Tuttavia, si può essere certi che il team manager di Repsol Honda, Alberto Puig, stia bussando a qualche porta.

C'è poi un altro nome altrettanto importante, anche se non si tratta né di un pilota né di un ingegnere: Carmelo Ezpeleta, il capo della Dorna. Come sempre, gioca un ruolo cruciale.

Già prima che esplodesse la bomba del trasferimento di Marc, Carmelo aveva ventilato l'idea di aiutare i produttori giapponesi in difficoltà con speciali "concessioni". In altre parole, quelle concessioni come l'ulteriore sviluppo del motore durante la stagione e i test illimitati che hanno aiutato Ducati, KTM e Aprilia a diventare competitive.

Ducati non è entusiasta dell'idea e nell'associazione dei costruttori MSMA le decisioni devono essere prese all'unanimità. Alla fine, però, Ezpeleta è il capo...

E il candidato più importante?

Marc Márquez rimane il candidato più importante. Ha firmato un contratto di un solo anno con Gresini. Se l'anno prossimo la Honda riuscirà a risollevare le sorti del campionato, Márquez potrebbe tornare, con il contributo della Ducati, la sua determinazione e il suo straordinario talento.

Sono successe cose più strane.