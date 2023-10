Depois de Marc Márquez: quem será o portador da tocha da Honda?

Após onze anos, a HRC vai ter de prescindir do hexacampeão de MotoGP Marc Márquez no final da época de 2023. O colunista Michael Scott procura uma nova referência para o gigante que tropeça.

Se nos encontrarmos na escuridão, podemos normalmente encontrar uma saída, se tivermos competência e força de vontade. Desde que também se encontre uma lanterna.

Ninguém duvidará que a Honda Racing Corporation, claramente às escuras neste momento, não tenha competência ou força de vontade. O fabricante de maior sucesso na história do motociclismo tem, sem dúvida, as competências de engenharia e a determinação empresarial para sair desta escuridão. Mas quem é que vai segurar a tocha no alto?

A Honda precisa de um bom piloto. Um com habilidade, dedicação e a paciência necessária... Porque estas coisas levam tempo.

Com a confirmação da saída de Marc Márquez, a especulação é inevitável. Existem algumas possibilidades interessantes.

Johann Zarco tem muita experiência - e ainda por cima vem da Ducati. Lucio Cecchinello, no entanto, pressionou para manter o agora vencedor do MotoGP nas suas fileiras. O próprio francês deixou claro na Austrália que não era um substituto de uma temporada e preferia um contrato de dois anos com a LCR. Mas será que a HRC ainda consegue fazer com que ambas as partes mudem de ideias com argumentos convincentes?

O nome de Miguel Oliveira está sempre a surgir. Outro piloto que combina as capacidades de um cinco vezes vencedor de MotoGP com experiência e inteligência. E uma parte de ressentimento por ter sido obrigado a ceder o seu lugar na Red Bull KTM a Jack Miller, tendo depois recusado desafiadoramente a oferta da GASGAS-Tech3 e aventurando-se num novo começo - com a Aprilia, mas também apenas com o estatuto de equipa cliente. Ele não esconde o seu desejo de regressar a uma equipa de fábrica o mais rapidamente possível. No entanto, faz grandes exigências.

Iker Lecuona foi autorizado a ganhar experiência no MotoGP cinco vezes esta época como substituto. O espanhol mostra entusiasmo, mas não tem um grande historial. No entanto, ele poderia pelo menos fazer muitas voltas para testar peças. Ele tem a garra de um piloto que está desesperado para provar o seu valor no MotoGP novamente e vai aproveitar todas as oportunidades para o fazer.

Teoricamente, Pol Espargaró também está agora sem um contrato de piloto regular para 2024, porque tem de abrir espaço na GASGAS Factory Racing Tech3 para o promissor Pedro Acosta. Mas nem Pol nem a equipa Repsol estão dispostos a acrescentar mais um capítulo ao seu sofrimento de dois anos de acidentes. Ninguém gostaria de ver isso acontecer novamente.

No entanto, com a mudança de Marc para a Gresini Racing Team, há outro candidato que, numa fase avançada da época, ainda não tem uma moto para 2024: Fabio Di Giannantonio, que, apesar de ter feito poucos pontos brilhantes no seu primeiro ano e meio na categoria rainha, tem vindo a mostrar-se muito forte nas últimas corridas. O romano de 25 anos seguiu-se a dois resultados no top 10 na Índia com um sétimo lugar no sprint na Indonésia e um quarto lugar na corrida principal. No sábado passado, num Grande Prémio antecipado em Phillip Island, subiu ao pódio de MotoGP pela primeira vez, em terceiro lugar, depois de uma espetacular última volta. Não é um mau cartão de visita para um piloto desempregado.

Portanto, vai ser interessante.

Com a saída de Marc Márquez, o orçamento da Honda vai dar um suspiro de alívio (e pode até ser reforçado por qualquer penalidade contratual). Portanto, há mais do que o suficiente para que todos os acima mencionados sacrifiquem as esperanças de sucesso a curto prazo e, em vez disso, ajudem a Honda a voltar à forma.

Nem todos os potenciais portadores da tocha são pilotos

O próprio Marc falou abertamente este ano sobre a necessidade de a Honda abandonar os seus hábitos conservadores, recrutando (ou seja, roubando) alguns dos talentos que impulsionaram a ascensão das marcas europeias.

A HRC reconheceu isso, pelo menos indiretamente, quando Shinichi Kokubu, diretor geral de longa data da HRC, teve de tirar o chapéu. Desde a década de 90 que desempenhava funções de direção.

Gigi Dall'Igna, chefe da Ducati, admitiu recentemente numa entrevista ao diário desportivo italiano "La Gazzetta dello Sport" que tinha recusado uma oferta do Japão. Depois de ter conduzido a Ducati ao topo, não quis aceitar o desafio da Honda. Ou será que ele sentiu que não teria a mesma autoridade que tem em Borgo Panigale, onde pode fazer praticamente tudo o que quiser?

Existem outros engenheiros, claro, mas nenhum tão famoso. Ainda assim, pode ter a certeza que o chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, está a bater a algumas portas.

Depois, há outro nome igualmente importante, mesmo que não seja um piloto nem um engenheiro: Carmelo Ezpeleta, o chefe da Dorna. Como sempre, ele desempenha um papel crucial.

Mesmo antes de explodir a bomba da transferência de Marc, Carmelo tinha lançado a ideia de ajudar os fabricantes japoneses em dificuldades com "concessões" especiais. Por outras palavras, as concessões como o desenvolvimento do motor durante a época e testes ilimitados que ajudaram a Ducati, a KTM e a Aprilia a tornarem-se competitivas.

A Ducati não gostou da ideia e, na associação de construtores MSMA, as decisões têm de ser unânimes. No final, porém, Ezpeleta é quem manda...

E o candidato mais importante?

Marc Márquez continua a ser o candidato mais importante. Ele só assinou um contrato de um ano com a Gresini. Se a Honda conseguir dar a volta por cima no próximo ano, ele pode regressar - com o contributo da Ducati, a sua determinação e o seu talento extraordinário.

Coisas mais estranhas já aconteceram.