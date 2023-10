Repsol-Honda : les chances de Di Giannantonio augmentent

Ces dernières années, il y avait un va-et-vient incessant dans le box Repsol-Honda aux côtés de Marc Márquez. Après le retrait de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo est arrivé pour 2019. Mais ce qui était censé être une "dream team" avec Márquez et le triple champion du monde s'est transformé en cauchemar. Le Majorquin a pris ses distances avant la deuxième année et s'est engagé comme pilote d'essai Yamaha en 2020.

En 2020, le champion du monde Moto2 Alex Márquez a obtenu la place tant convoitée, qui n'est en principe pas prévue pour les rookies. Mais le frère du champion du monde a été écarté pour 2021 avant même le début de la saison et remplacé par Pol Espargaró qui, frustré, s'est enfui après deux ans et seulement deux podiums. Joan Mir l'a remplacé en 2023 - en tant que 22e du championnat du monde, le champion du monde 2020 (sur Suzuki) n'a pas vraiment réussi à percer chez HRC.

Aujourd'hui, la Honda Racing Corporation perd Alex Rins au profit de l'équipe d'usine Yamaha (malgré un contrat pour 2024) et Marc Márquez au profit de Gresini Ducati - il serait lui aussi lié au géant japonais pour la saison à venir. Pour un salaire annuel colporté de 18 à 20 millions d'euros. Mais le sextuple champion du monde MotoGP préfère piloter gratuitement une Desmosedici GP23 d'occasion.

C'est pourquoi l'équipe MotoGP du HRC manque cruellement de personnel. Le pilote d'usine Superbike Iker Lecuona n'a pas marqué de points lors de ses cinq sorties en 2023 et n'est donc entré en ligne de compte ni pour le LCR ni pour Repsol.

C'est pourquoi Phillip-Island a engagé Johann Zarco (33 ans) en tant que remplaçant de l'équipe LCR, bien que l'équipe de Lucio Cecchinello soit censée former des talents prometteurs.

Zarco ne s'est vu proposer qu'un contrat d'un an chez Ducati et devait être relégué au championnat du monde de Superbike pour 2025. C'est pourquoi il a accepté le deal avec le HRC - et l'aventure avec la Honda RC213V, récalcitrante et prête à s'éjecter.

Les managers du HRC ont ensuite frappé à la porte de tous les candidats possibles et imaginables, mais ils ont tous des contrats en béton - d'Oliveira à Viñales en passant par Aleix Espargaró et le leader du championnat du monde Moto2 Pedro Acosta.

Interrogés par SPEEDWEEK.com, le CEO d'Aprilia Racing Massimo Rivola et le propriétaire du team RNF-Aprilia Razlan Razali ont annoncé avant le GP de Mandalika : "Oliveira continuera à courir chez Aprilia en 2024".

Maverick Viñales et Aleix Espargaró n'ont même pas entamé de négociations sérieuses avec le HRC.

Miguel Oliveira, quintuple vainqueur du MotoGP sur KTM, a certes fait part de sa conviction qu'il pourrait se retirer de l'accord avec Aprilia.

Mais entre-temps, on entend dire qu'il exige un contrat de trois ans chez Honda (parce que la RC213V ne devient pas une moto compétitive du jour au lendemain), mais Honda ne propose qu'un contrat d'un an pour le Portugais de 28 ans.

C'est pourquoi de plus en plus de signes laissent à penser que Fabio Di Giannantonio (4e à Mandalika, 3e à Phillip Island) va échanger sa place avec Marc Márquez la saison prochaine et passer de Gresini à Repsol Honda.

Son manager Tiago Tavano, un ancien joueur de football, n'a plus fait mystère des négociations. Il vient maintenant spécialement au GP de Thaïlande à Buriram pour approfondir les discussions avec le top management de HRC - et éventuellement les mener à une fin heureuse pour le Romain de 25 ans.

"Diggia mérite de rester dans le championnat du monde MotoGP", a déclaré Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, à SPEEDWEEK.com après le GP d'Australie.

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.