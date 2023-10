Repsol-Honda: aumentano le chance di Di Giannantonio

Negli ultimi anni c'è stato un continuo andirivieni nel box Repsol Honda accanto a Marc Márquez. Dopo il ritiro di Dani Pedrosa, per il 2019 è arrivato Jorge Lorenzo. Ma il presunto "dream team" con Márquez e il tre volte campione del mondo si è trasformato in un incubo. Il maiorchino ha lasciato prima del secondo anno e ha firmato come collaudatore Yamaha nel 2020.

Il campione del mondo Moto2 2020 Alex Márquez ha ottenuto l'ambito posto, che in realtà non è destinato ai debuttanti. Ma il fratello del campione del mondo è stato abbandonato per il 2021 prima ancora di iniziare la stagione e sostituito da Pol Espargaró, che ha lasciato per la frustrazione dopo due anni e solo due podi. Joan Mir ha preso il suo posto nel 2023 - come 22° campione del mondo, il campione del mondo 2020 (su Suzuki) non è riuscito a sfondare in HRC fino ad ora.

Ora la Honda Racing Corporation sta perdendo Alex Rins per il team Yamaha (nonostante un contratto per il 2024) e Marc Márquez per la Gresini Ducati - anche lui sarebbe legato al colosso giapponese per la prossima stagione. Per un compenso annuale che si dice sia compreso tra i 18 e i 20 milioni di euro. Ma il sei volte campione del mondo della MotoGP preferisce guidare gratuitamente una Desmosedici GP23 usata.

Ecco perché c'è una forte carenza di personale nella squadra MotoGP della HRC. Il pilota ufficiale della Superbike Iker Lecuona non è riuscito a conquistare punti nelle sue cinque apparizioni nel 2023 e quindi non è stato preso in considerazione né da LCR né da Repsol.

Per il team LCR, quindi, a Phillip Island è stato ingaggiato Johann Zarco (33) come tappabuchi, anche se la squadra di Lucio Cecchinello dovrebbe in realtà formare talenti di belle speranze.

A Zarco è stato offerto solo un contratto di un anno con la Ducati, mentre per il 2025 sarebbe stato spostato nel campionato mondiale Superbike. Per questo motivo ha accettato l'accordo con HRC e l'avventura con la Honda RC213V, indisciplinata ed espulsiva.

I dirigenti HRC hanno poi bussato alla porta di tutti i candidati possibili, ma tutti hanno contratti a prova di bomba: da Oliveira a Viñales, passando per Aleix Espargaró e il leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta.

L'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola e il proprietario del team RNF-Aprilia Razlan Razali hanno annunciato prima del GP di Mandalika, alla domanda di SPEEDWEEK.com: "Oliveira correrà per Aprilia anche nel 2024".

Maverick Viñales e Aleix Espargaró non sono nemmeno entrati in trattative serie con HRC.

Miguel Oliveira, cinque volte vincitore della MotoGP con la KTM, ha ammesso di essere convinto di poter uscire dall'accordo con l'Aprilia.

Ma nel frattempo si vocifera che egli chieda un contratto triennale con la Honda (perché la RC213V non diventerà competitiva da un giorno all'altro), ma la Honda offre al 28enne portoghese solo un contratto di un anno.

Pertanto, si fanno sempre più insistenti i segnali che Fabio Di Giannantonio (4° posto a Mandalika, 3° posto a Phillip Island) si scambierà il posto con Marc Márquez nella prossima stagione e passerà da Gresini a Repsol Honda.

Il suo manager Tiago Tavano, ex calciatore, non ha fatto mistero delle trattative. Ora si reca appositamente al GP di Thailandia a Buriram per approfondire i colloqui con i vertici della HRC e possibilmente portarli a una felice conclusione per il 25enne romano.

"Diggia merita di rimanere nel Campionato del Mondo MotoGP", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il direttore generale della Ducati corse Gigi Dall'Igna dopo il GP d'Australia.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.