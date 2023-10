Repsol-Honda: Aumentam as hipóteses de Di Giannantonio

Nos últimos anos, tem havido um constante ir e vir na box da Repsol Honda ao lado de Marc Márquez. Após a desistência de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo chegou para 2019. Mas a suposta "equipa de sonho" com Márquez e o tricampeão do mundo transformou-se num pesadelo. O maiorquino saiu antes do segundo ano e assinou como piloto de testes da Yamaha em 2020.

O campeão do mundo de Moto2 de 2020, Alex Márquez, ficou com o cobiçado lugar, que na verdade não se destina a estreantes. Mas o irmão do campeão do mundo foi abandonado em 2021 antes mesmo de a época começar e substituído por Pol Espargaró, que saiu frustrado após dois anos e apenas dois pódios. Joan Mir tomou o seu lugar em 2023 - como 22º do Campeonato do Mundo, o Campeão do Mundo de 2020 (na Suzuki) ainda não conseguiu realmente singrar na HRC até agora.

Agora, a Honda Racing Corporation está a perder Alex Rins para a equipa de fábrica da Yamaha (apesar de um contrato para 2024) e Marc Márquez para a Gresini Ducati - também ele estaria ligado ao gigante japonês para a próxima época. Por uma taxa anual de 18 a 20 milhões de euros. Mas o hexacampeão mundial de MotoGP prefere pilotar uma Desmosedici GP23 usada de graça.

É por isso que há uma grande falta de pessoal na equipa de MotoGP da HRC. O piloto de fábrica de Superbike Iker Lecuona não conseguiu marcar pontos nas suas cinco participações em 2023 e, portanto, não foi considerado nem para a LCR nem para a Repsol.

Para a equipa LCR, por conseguinte, Phillip Island contratou Johann Zarco (33) como interino, embora a equipa de Lucio Cecchinello deva, na verdade, formar talentos esperançosos.

A Ducati ofereceu a Zarco um contrato de apenas um ano, em 2025 ele seria transferido para o Campeonato Mundial de Superbike. Foi por isso que concordou com o acordo com a HRC - e com a aventura com a rebelde e ejetável Honda RC213V.

Os responsáveis da HRC bateram então à porta de todos os candidatos possíveis, mas todos têm contratos estanques - de Oliveira a Viñales, passando por Aleix Espargaró e pelo líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta.

O CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, e o proprietário da equipa RNF-Aprilia, Razlan Razali, anunciaram antes do GP de Mandalika, quando questionados pela SPEEDWEEK.com: "Oliveira também vai correr pela Aprilia em 2024".

Maverick Viñales e Aleix Espargaró nem sequer entraram em negociações sérias com a HRC.

Miguel Oliveira, cinco vezes vencedor do MotoGP com a KTM, admitiu que acredita que pode sair do acordo com a Aprilia.

Mas, entretanto, há rumores de que ele está a exigir um contrato de três anos com a Honda (porque a RC213V não se vai tornar competitiva de um dia para o outro), mas a Honda só está a oferecer um contrato de um ano para o português de 28 anos.

Assim, há agora cada vez mais sinais de que Fabio Di Giannantonio (4º lugar em Mandalika, 3º lugar em Phillip Island) irá trocar de lugar com Marc Márquez na próxima época e mudar-se da Gresini para a Repsol Honda.

O seu empresário Tiago Tavano, antigo futebolista, não escondeu as negociações. Agora vem especialmente para o GP da Tailândia, em Buriram, para aprofundar as conversações com a direção da HRC - e possivelmente levá-las a uma conclusão feliz para o romano de 25 anos.

"Diggia merece ficar no Campeonato do Mundo de MotoGP," disse o Diretor Geral da Ducati corse, Gigi Dall'Igna, ao SPEEDWEEK.com após o GP da Austrália.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.