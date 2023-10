Marc Márquez : "Buriram était bien dans le passé".

"L'Australie est suivie par la Thaïlande et je ne pense pas qu'il y ait une plus grande différence de température dans le calendrier", a déclaré Marc Márquez après le dimanche pluvieux de Phillip Island en vue de la prochaine épreuve de force à Buriram.

Le circuit international de Chang, long de 4,554 km, accueille le championnat du monde de moto depuis 2018. Marc Márquez a remporté la première édition et, l'année suivante, le duel contre Fabio Quartararo - et a également été sacré champion du monde MotoGP 2019.

En 2022, le GP de Thaïlande a eu lieu pour la première fois après une pause de deux ans, mais sous la pluie. Il y a un peu plus d'un an, Marc Márquez avait terminé cinquième, à près de trois secondes du vainqueur Miguel Oliveira (toujours sur KTM).

"L'Australie a été un week-end compliqué pour nous, pour plusieurs raisons", a déclaré le pilote espagnol de 30 ans en revenant sur sa 15e place lors du GP d'Australie anticipé de samedi dernier. "Maintenant, nous nous concentrons sur la course qui nous attend. Buriram a été un bon circuit pour nous par le passé, c'est là que j'ai fixé le titre en 2019. L'année dernière, nous avons terminé cinquième".

Avant l'avant-dernière étape de sa tournée d'adieu Repsol-Honda, l'octuple champion du monde sait aussi que "les choses changent cependant toujours en MotoGP et rien n'est sûr. Comme toujours, nous allons d'abord arriver et voir ce qui est possible - et ensuite travailler à partir de ce point".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.