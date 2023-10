Marc Márquez: "Buriram è stata buona in passato".

A Marc Márquez restano solo quattro weekend di GP come pilota ufficiale Repsol Honda. Lo spagnolo ha già festeggiato due vittorie in Thailandia, ma sa che "le cose stanno cambiando in MotoGP.

"Dopo l'Australia arriva la Thailandia e non credo ci sia una differenza di temperatura maggiore nel calendario", ha detto Marc Márquez dopo la piovosa domenica di Phillip Island, guardando alla prossima prova di forza a Buriram.

I 4,554 km del "Chang International Circuit" ospitano il Motomondiale dal 2018, con Marc Márquez che ha vinto la prima e il duello contro Fabio Quartararo l'anno successivo - incoronandosi allo stesso tempo Campione del Mondo MotoGP 2019.

Nel 2022, il GP di Thailandia si è tenuto di nuovo per la prima volta dopo una pausa di due anni di Corona, ma come gara di pioggia. Marc Márquez ha chiuso a poco meno di tre secondi dal vincitore Miguel Oliveira (sempre su KTM), quinto classificato un anno fa.

"Per noi l'Australia è stato un fine settimana complicato, per diversi motivi", ha detto il 30enne spagnolo ripensando al suo 15° posto nel GP d'Australia di sabato scorso. "Ora l'attenzione è rivolta alla gara che ci attende. Buriram è stata una buona pista per noi in passato, dove ho fissato il titolo nel 2019. L'anno scorso siamo arrivati quinti".

In vista della quartultima tappa del suo tour d'addio alla Repsol Honda, tuttavia, l'otto volte campione del mondo sa anche che "le cose cambiano sempre in MotoGP e nulla è certo. Arriveremo prima, come sempre, e vedremo cosa è possibile fare - e poi lavoreremo da quel punto".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.