Marc Márquez: "Buriram tem sido bom no passado".

Marc Márquez tem apenas quatro fins-de-semana de GP como piloto de fábrica da Repsol Honda. O espanhol já celebrou duas vitórias na Tailândia, mas sabe: "As coisas estão a mudar no MotoGP.

"Depois da Austrália vem a Tailândia e não acho que haja uma diferença maior de temperatura no calendário", disse Marc Márquez após o domingo chuvoso em Phillip Island, olhando para o próximo confronto em Buriram.

O "Circuito Internacional de Chang", com 4,554 km, recebe o Campeonato Mundial de Motociclismo desde 2018, com Marc Márquez a vencer a estreia e o duelo contra Fabio Quartararo no ano seguinte - e, ao mesmo tempo, a coroar-se Campeão do Mundo de MotoGP de 2019.

Em 2022, o GP da Tailândia foi realizado pela primeira vez após uma pausa de dois anos da Corona, mas como uma corrida de chuva. Marc Márquez terminou a pouco menos de três segundos do vencedor Miguel Oliveira (ainda na KTM), quinto classificado há um bom ano.

"Para nós, a Austrália foi um fim de semana complicado, por várias razões", disse o espanhol de 30 anos, recordando o seu 15º lugar no início do GP da Austrália, no passado sábado. "Agora, o foco está na corrida que se segue. Buriram tem sido uma boa pista para nós no passado, onde consegui o título em 2019. No ano passado, terminámos em quinto lugar."

Antes da quarta última paragem da sua digressão de despedida da Repsol Honda, no entanto, o oito vezes Campeão do Mundo também sabe: "As coisas estão sempre a mudar no MotoGP e nada é certo. Vamos chegar primeiro, como sempre, e ver o que é possível - e depois trabalhar a partir desse ponto."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.