Marco Bezzecchi : "Mon épaule va mieux".

Bien que Marco Bezzecchi ne soit pas encore tout à fait en forme lors de la course de Phillip Island, il a réussi à se classer sixième. Le pilote Ducati GP22 du team Mooney VR46 avait dû se faire opérer de la clavicule droite le 7 octobre suite à une blessure survenue lors de l'entraînement au Motor Ranch de Tavullia.

Pour le troisième du championnat du monde, l'annulation du sprint de dimanche en raison des conditions météorologiques a été une chance, car elle lui a permis de ménager encore un peu son épaule. Il a profité des jours qui ont suivi la course pour rassembler ses forces en vue du week-end de course à venir en Thaïlande. C'est à Buriram que le pilote de 24 ans originaire de Rimini avait signé sa première pole en MotoGP l'an dernier.

"Mais j'ai eu du mal en course, car c'était la première fois que je roulais sur une piste mouillée", se souvient Bezzecchi. "Mais dans l'ensemble, j'ai eu de bonnes sensations", ajoute-t-il, avant d'affirmer : "J'ai hâte de reprendre la piste, car mon épaule va mieux".

Et le protégé de Valentino Rossi d'expliquer : "J'ai profité des jours qui se sont écoulés depuis Phillip Island pour me reposer et récupérer afin d'être préparé au mieux pour le week-end de course ici. Ce sera une course éprouvante car les températures sont élevées et le temps semble également être instable cette semaine".

Son coéquipier Luca Marini se réjouit également de cette épreuve de force en Thaïlande. "J'aime beaucoup le circuit de Buriram, car j'y ai toujours été rapide. Cette année, en plus des températures difficiles, la météo pourrait nous réserver des surprises. Nous verrons comment cela se passera. L'année dernière, j'ai été rapide dans toutes les conditions".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.