Marco Bezzecchi: "La mia spalla sta meglio".

Marco Bezzecchi ha utilizzato i giorni successivi alla gara di Phillip Island per riposare la spalla destra. Il pilota Ducati del team Mooney VR46 non vede l'ora di tornare in pista.

Nonostante Marco Bezzecchi non fosse del tutto in forma per la gara di Phillip Island, è riuscito a concludere al sesto posto. Il pilota della Ducati GP22 del team Mooney VR46 aveva dovuto subire un intervento chirurgico alla clavicola destra il 7 ottobre, perché si era infortunato durante un allenamento al Motor Ranch di Tavullia.

Per il bronzo del Campionato del Mondo, l'annullamento della volata di domenica, dovuto al maltempo, è stato un colpo di fortuna, in quanto gli ha permesso di riposare la spalla un po' più a lungo. Ha utilizzato i giorni trascorsi dalla gara per raccogliere le forze in vista del prossimo weekend di gare in Thailandia. A Buriram, l'anno scorso, il 24enne riminese ha festeggiato la sua prima pole in MotoGP.

"Ma in gara ho faticato perché era la prima volta che correvo su una pista bagnata", ha ricordato Bezzecchi. "Ma nel complesso ho avuto buone sensazioni", aggiunge, "non vedo l'ora di tornare in pista perché la mia spalla sta meglio".

E il pupillo di Valentino Rossi spiega: "Ho usato i giorni successivi a Phillip Island per riposare e recuperare in modo da essere il più preparato possibile per il weekend di gara qui. Sarà una gara difficile perché le temperature sono alte e il tempo sembra essere volubile anche questa settimana".

Anche il suo compagno di squadra Luca Marini non vede l'ora di affrontare la prova di forza in Thailandia. "Mi piace molto la pista di Buriram perché lì sono sempre stato veloce. Quest'anno, oltre alle temperature difficili, c'è anche il meteo, che potrebbe causare sorprese. Vedremo come andrà. L'anno scorso ero veloce in tutte le condizioni".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.