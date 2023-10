Marco Bezzecchi: "O meu ombro está melhor".

por Otto Zuber - Automatic translation from German

Apesar de Marco Bezzecchi não ter estado em plena forma na corrida em Phillip Island, conseguiu terminar em sexto. O piloto da Ducati GP22 da equipa Mooney VR46 teve de ser operado à clavícula direita a 7 de outubro porque se tinha lesionado durante os treinos no Motor Ranch em Tavullia.

Para o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, o cancelamento da corrida de domingo devido às condições climatéricas foi um golpe de sorte, uma vez que lhe permitiu descansar o ombro durante mais tempo. Aproveitou os dias que se seguiram à corrida para recuperar forças para o próximo fim de semana de corrida na Tailândia. Em Buriram, no ano passado, o jovem de 24 anos de Rimini celebrou a sua primeira pole de MotoGP.

"Mas tive dificuldades na corrida porque foi a primeira vez que corri numa pista molhada", recordou Bezzecchi. "Mas, no geral, tive uma boa sensação", acrescenta, afirmando: "Mal posso esperar para voltar à pista porque o meu ombro está melhor."

E o protegido de Valentino Rossi explica: "Usei os dias desde Phillip Island para descansar e recuperar para estar o mais preparado possível para o fim de semana de corrida aqui. Vai ser uma corrida difícil porque as temperaturas são altas e o tempo parece estar inconstante esta semana também."

O seu colega de equipa Luca Marini também está ansioso pelo confronto na Tailândia. "Gosto muito da pista de Buriram porque sempre fui rápido lá. Este ano, para além das temperaturas difíceis, há também o tempo, que pode causar surpresas. Veremos como é que vai ser. No ano passado fui rápido em todas as condições."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.