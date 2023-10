Les stars du MotoGP en Thaïlande : en tuk-tuk à Bangkok

Cette semaine, les stars du MotoGP s'affronteront à nouveau dans le cadre du championnat du monde, cette fois-ci en Thaïlande. Avant même le début du week-end de course à Buriram, les stars du MotoGP Fabio Quartararo, Joan Mir et Franco Morbidelli se sont offerts une journée spéciale à Bangkok en compagnie du héros local Somkiat Chantra et des pilotes Wildcard Tatchakorn Buasri et Krittapat Keankum.

Le programme prévoyait d'abord une parade de Ratchanatdaram au temple bouddhiste Wat Suthat, devant lequel se trouve l'attraction touristique Sao Ching Cha (grande balançoire). Les cyclistes ont visité le temple et ont ensuite échangé leurs vélos contre des tuk-tuks. Ils ont poursuivi leur route à un rythme tranquille avec ces véhicules à trois roues.

À la fin de l'excursion, les cyclistes ont relevé, par groupes de deux, un défi culinaire au Rajapruek Club. Sous les yeux du célèbre chef thaïlandais Kratip Chawallakorn Wanthanapisitku, les stars ont appris à préparer un pad thaï classique. Le duo Morbidelli et Buasri s'est ensuite montré convaincant lors du test gustatif réalisé par les fans.

"Je ne suis pas un chef, contrairement à ma petite amie, je ne suis même pas un bon cuisinier", a déclaré Morbidelli, qui a toutefois souligné : "Je mange de la nourriture thaïlandaise quand je suis à la maison" et il a résumé3 : "C'était une belle journée et c'était génial de se promener en R1 au milieu de Bangkok. Nous nous sommes aussi amusés avec le tuk-tuk".

Quartararo a également déclaré : "C'était sympa de faire quelques tours dans la ville et c'était un super événement. La cuisine n'est pas ma spécialité, mais j'ai fait de mon mieux et j'espère que le goût n'est pas trop mauvais".

Mir a ajouté : "J'ai beaucoup apprécié, la Thaïlande est vraiment un beau pays. Chaque fois que je viens, j'en profite encore plus et j'apprends à mieux le connaître. C'était sympa, d'abord les motos, puis la compétition Pad.Thai. C'était vraiment amusant".

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.