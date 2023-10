Le stelle della MotoGP in Thailandia: in tuk-tuk per Bangkok

Questa settimana, le stelle della MotoGP disputeranno il 17° round del Campionato del Mondo in Thailandia. Ma prima che l'azione abbia inizio a Buriram, alcuni piloti della MotoGP hanno trascorso una giornata speciale a Bangkok.

La prossima prova di forza delle stelle del Motomondiale è già prevista per questa settimana, e questa volta il circo del motomondiale fa tappa in Thailandia. Prima dell'inizio del weekend di gara a Buriram, le stelle della MotoGP Fabio Quartararo, Joan Mir e Franco Morbidelli si sono concessi una giornata speciale a Bangkok con l'eroe locale Somkiat Chantra e i piloti wildcard Tatchakorn Buasri e Krittapat Keankum.

La prima cosa da fare è stata una sfilata da Ratchanatdaram al tempio buddista Wat Suthat, di fronte al quale si trova l'attrazione turistica Sao Ching Cha (grande altalena). I motociclisti hanno visitato il tempio e poi hanno scambiato le loro biciclette con i tuk-tuk. I veicoli a tre ruote hanno proseguito a passo spedito.

Alla fine del tour, i motociclisti hanno partecipato a una sfida di cucina a gruppi di due presso il Rajapruek Club. Sotto gli occhi del famoso chef thailandese Kratip Chawallakorn Wanthanapisitku, le star hanno imparato a preparare un classico Pad Thai. Il duo Morbidelli e Buasri ha poi convinto nella prova di assaggio condotta dai fan.

"Non sono uno chef, a differenza della mia ragazza non sono nemmeno un buon cuoco", ha detto Morbidelli, che però ha sottolineato: "Mangio cibo thailandese quando sono a casa" e ha riassunto3: "È stata una bella giornata ed è stato bello girare in mezzo a Bangkok con una R1. Ci siamo anche divertiti con i tuk-tuk".

Quartararo ha anche spiegato: "È stato bello fare qualche giro per la città ed è stato un grande evento. La cucina non è la mia specialità, ma ho fatto del mio meglio e spero che non abbia un sapore troppo cattivo".

Mir ha aggiunto: "Mi è piaciuto molto, la Thailandia è un Paese davvero bello. Ogni volta che vengo mi piace ancora di più e lo conosco meglio. È stato bello, prima le moto, poi la gara di Pad.Thai. È stato davvero divertente".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island (21/10):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339. 3° Bezzecchi 293. 4° Binder 224. 5° Zarco 187. 6° Aleix Espargaró 185. 7° Viñales 170. 8° Marini 148. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 115. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.