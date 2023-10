Estrelas de MotoGP na Tailândia: Num tuk-tuk por Banguecoque

Esta semana, as estrelas do MotoGP vão disputar a 17ª ronda do Campeonato do Mundo na Tailândia. Mas antes de a ação começar em Buriram, alguns pilotos de MotoGP passaram um dia especial em Banguecoque.

O próximo confronto das estrelas do Campeonato do Mundo de MotoGP já está agendado para esta semana e, desta vez, o circo do campeonato mundial pára na Tailândia. Antes do início do fim de semana de corrida em Buriram, as estrelas de MotoGP Fabio Quartararo, Joan Mir e Franco Morbidelli tiveram um dia especial em Banguecoque com o herói local Somkiat Chantra e os pilotos wildcard Tatchakorn Buasri e Krittapat Keankum.

O primeiro ponto da agenda foi um desfile de Ratchanatdaram até ao templo budista Wat Suthat, em frente do qual se encontra a atração turística Sao Ching Cha (grande baloiço). Os cavaleiros visitaram o templo e depois trocaram as suas bicicletas por tuk-tuks. Os veículos de três rodas prosseguiram a bom ritmo.

No final do passeio, os ciclistas participaram num desafio de culinária, em grupos de dois, no Clube Rajapruek. Sob o olhar do famoso chefe tailandês Kratip Chawallakorn Wanthanapisitku, as estrelas aprenderam a preparar um Pad Thai clássico. A dupla Morbidelli e Buasri convenceu depois no teste de sabor efectuado pelos fãs.

"Não sou chefe de cozinha, ao contrário da minha namorada, nem sequer sou um bom cozinheiro", disse Morbidelli, que, no entanto, sublinhou: "Como comida tailandesa quando estou em casa." E resumiu: "Foi um dia agradável e foi ótimo conduzir no meio de Banguecoque com uma R1. Também nos divertimos com o tuk-tuk".

Quartararo também explicou: "Foi bom dar umas voltas pela cidade e foi um grande evento. Cozinhar não é a minha especialidade, mas dei o meu melhor e espero que não saiba muito mal."

Mir acrescentou: "Gostei muito, a Tailândia é um país muito bonito. Cada vez que venho cá, gosto ainda mais e fico a conhecê-lo melhor. Foi bom, primeiro as motas, depois o concurso de Pad.Thai. Foi muito divertido".

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21/10):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339. 3º Bezzecchi 293. 4º Binder 224. 5º Zarco 187. 6º Aleix Espargaró 185. 7º Viñales 170. 8º Marini 148. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 115. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.